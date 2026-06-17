Decreto DOF Confirma Trabajo en Casa: ¿Quiénes Sí y No Tienen Home Office 17 y 18 de Junio 2026?

El gobierno federal ha publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto sobre la aplicación del home office, debido a los próximos partidos del Mundial que se jugarán en México, pero las medidas establecidas en este documento no aplicarán a nivel nacional. ¿Quiénes sí y no podrán trabajar en casa el 17 y 18 de junio de 2026? En N+ te explicamos.

Pero antes, te recordamos que ya te hemos dado a conocer cómo aplicarán los cambios por día de clases y quiénes son los estudiantes que no tienen actividades escolares este miércoles 17 de junio 2026.

¿Quiénes sí tienen home office, según el DOF?

De acuerdo con el decreto del DOF, la aplicación del trabajo remoto o teletrabajo no aplica a nivel nacional, ni para los mismos grupos de trabajadores cada día, pues todo depende de las afectaciones de movilidad a las que podrían enfrentarse ellos —y los turistas y afición que acudirán a los partidos— cada día.

"Con motivo de la celebración de los eventos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, y con el objeto de contribuir a la movilidad urbana, la seguridad vial, la continuidad de las actividades administrativas y la eficiencia en la prestación del servicio público, se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para que, en el ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con las necesidades del servicio, implementen esquemas de teletrabajo, trabajo a distancia o modalidades flexibles de organización laboral respecto de las personas servidoras públicas adscritas a los centros de trabajo ubicados en la Ciudad de México y en la zona metropolitana de Guadalajara", señala la publicación oficial.

Miércoles 17 de junio: Salida de la jornada laboral presencial de centros de trabajo a las 15:00 horas (aplica para CDMX).

En los centros de trabajo ubicados en la Ciudad de México, el 17 de junio de 2026 la jornada laboral presencial concluirá a las 15:00 horas, y se deberán otorgar las facilidades necesarias para continuar con el desempeño de las funciones mediante la modalidad de home office por el resto de la jornada.

Jueves 18 de junio: Trabajo en home office para instituciones públicas toda la jornada. (Solo para Guadalajara)

Respecto de las personas servidoras públicas adscritas a los centros de trabajo ubicados en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, se implementará la modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia durante toda la jornada laboral del 18 de junio de 2026, de conformidad con las necesidades del servicio y en el ámbito de las competencias de cada dependencia o entidad.

Miércoles 24 de junio:Trabajo en home office (solo en CDMX).

El 24 de junio de 2026, las actividades de toda la jornada laboral se desarrollarán íntegramente bajo la modalidad de teletrabajo, trabajo a distancia o esquemas flexibles de organización laboral, conforme a las necesidades del servicio.

¿Para quiénes no aplica home office?