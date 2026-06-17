Decreto DOF Confirma Trabajo en Casa: ¿Quiénes Sí y No Tienen Home Office 17 y 18 de Junio 2026?

Luego de la publicación del decreto en el DOF sobre el home office, te explicamos para quién aplica el trabajo en casa mañana 17 y el 18 de junio 2026.

Quiénes sí y no tienen home office el 17 y 18 de junio 2026 por el mundial, de acuerdo con decreto DOF.A través de un decreto en el DOF se confirmó el home office para algunos trabajadores. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+