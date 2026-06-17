¿Qué Partidos del Mundial Hay Mañana 17 de Junio 2026? Horarios y Países

Avanza la Fase de Grupos del Mundial 2026 entre las 48 selecciones que participan en el torneo de la FIFA. Para que no te pierdas ninguno de los encuentros, en N+ te adelantamos qué partidos se juegan mañana 17 de junio 2026 y los horarios para verlos.

Este miércoles será el debut de las selecciones de los Grupos K y L, entre cuyos jugadores estrella están Cristiano Ronaldo y James Rodríguez.

Aunque de los cuatro partidos previstos para esta jornada de la Copa del Mundo, sólo uno se transmitirá gratis por TV Abierta, los demás los puedes observar con tu suscripción de ViX Premium Pase Mundial.

Partidos del Mundial 17 de Junio 2026: Horarios en México para Selecciones

Para que no te pierdas ninguno de los juegos programados en el calendario oficial de este miércoles, te compartimos los horarios y estadios en los que jugarán las ocho selecciones citadas para este 17 de junio de 2026.

Aún estás a tiempo de hacer tu Quiniela Mundialista, aquí hallarás una sugerencia de formato y puntaje para que compartas con tus amigos y familia.

Portugal vs RD Congo

Horario: 11:00 horas

Estadio Houston en Estados Unidos

Inglaterra vs Croacia

Horario: 14:00 horas

Estadio Dallas en Estados Unidos

Ghana vs Panamá

Horario: 17:00 horas

Estadio Toronto

Uzbekistán vs Colombia

Horario: 20:00 horas

Estadio sede Ciudad de México (CDMX)

Debido a que el último partido de la jornada tendrá lugar en el estadio sede CDMX, el Gobierno de México por Decreto del Diario Oficial de la Federación (DOF) suspendió las clases en escuelas de Guadalajara y Ciudad de México este miércoles.

Además desde Presidencia se determinó implementar esquemas de Home Office en las actividades no esenciales de la Autoridad Pública Federal (APF) y sector privado a partir de las 15:00 horas para promover la movilidad y seguridad de aficionados.

¿Qué partido del 17 de Junio 2026 va Gratis por Canal 5 de TV Abierta?

El único partido del miércoles 17 de junio 2026 que va gratis por TV Abierta es el de Inglaterra vs Croacia.

Si bien el juego dará inicio a las 14:00 horas en punto, a partir de las 13:40 horas se habilitará la transmisión en vivo por el Canal 5 para ver la preparación y ceremonia de inicio. Como te adelantamos previamente, los tres juegos restantes se transmiten por ViX Premium.

Los habitantes de Ciudad de México (CDMX) también pueden disfrutar de los partidos en los Fan Fest ubicados en las distintas alcaldías, así como el Zócalo capitalino.

SARR