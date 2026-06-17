¿Qué Partidos del Mundial Hay Mañana 17 de Junio 2026? Horarios y Países

Avanza la segunda semana del Mundial 2026, y aquí te adelantamos los horarios de los juegos entre ocho selecciones que se enfrentan en la Fase de Grupos este miércoles

Cristiano Ronaldo. Partido de Junio 2026, Selecciones y Horarios que Juegan mañana¿Ya sabes quiénes juegan mañana en el Mundial 2026? Te adelantamos las selecciones y horarios que se enfrentan. Foto: Reuters.

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