SEP Aclara: No Todos Faltarán por Mundial 2026, ¿Qué Alumnos Sí Tendrán Clases el 18 de Junio?

La suspensión de clases por el Mundial 2026 generó dudas sobre si el partido México vs Corea del Sur provocará nuevas cancelaciones el 18 de junio

¿Qué Alumnos Sí Tendrán Clases el 18 de Junio?. Foto: Cuartoscuro¿Qué Alumnos Sí Tendrán Clases el 18 de Junio?. Foto: Cuartoscuro

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El Mundial 2026 trae cambios: el 18 de junio, solo Guadalajara suspende clases por el partido México vs Corea del Sur. Infórmate sobre el calendario escolar de la SEP.

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