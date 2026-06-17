SEP Aclara: No Todos Faltarán por Mundial 2026, ¿Qué Alumnos Sí Tendrán Clases el 18 de Junio?

El calendario escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha registrado ajustes debido a la celebración del Mundial 2026, torneo que tiene como sedes en México a la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Tras la suspensión de clases que se aplicó en la Ciudad de México el pasado 11 de junio con motivo del partido inaugural de la Copa del Mundo, surgieron dudas entre padres de familia y alumnos sobre si la misma medida se repetirá el próximo 18 de junio, fecha en la que la Selección Mexicana enfrentará a Corea del Sur en su segundo encuentro de la fase de grupos.

Sin embargo, el partido México vs Corea del Sur se disputará en el Estadio Guadalajara, por lo que las medidas anunciadas por las autoridades no aplicarán de la misma forma en todo el país.

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¿Qué alumnos sí tendrán clases el 18 de junio pese al partido de México vs Corea del Sur?

De acuerdo con el decreto firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum, la suspensión de actividades escolares por motivos del Mundial 2026 contempla fechas y regiones específicas.

"El Artículo Tercero establece que en la Ciudad de México se suspenden las actividades escolares en escuelas públicas y privadas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal, media superior y superior dependientes de la SEP únicamente para el turno vespertino del 17 de junio de 2026 y para todos los turnos el 24 de junio de 2026".

Por ello, el calendario oficial de la SEP no contempla la suspensión de clases el 18 de junio en la Ciudad de México ni en el resto del país. Esto significa que los alumnos de escuelas públicas y privadas de 31 estados acudirán a clases con normalidad; la única excepción será Jalisco.

¿Dónde no habrá clases el 18 de junio?

El decreto señala que sí se suspenden las actividades escolares el 18 de junio de 2026 en los planteles ubicados en la Zona Metropolitana de Guadalajara, donde se celebrará el encuentro entre México y Corea del Sur.

De esta manera, únicamente los estudiantes de esa zona no tendrán clases durante la jornada, mientras que el resto de los alumnos del país continuará con sus actividades académicas conforme al calendario escolar vigente de la SEP.

Las autoridades educativas recomendaron a padres de familia y estudiantes mantenerse atentos a los avisos oficiales para conocer cualquier modificación relacionada con el Mundial 2026.