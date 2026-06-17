¿Dónde No Hay Clases Mañana 17 de Junio 2026? SEP Confirma Suspensión de Actividades en CDMX

Conoce para quiénes y dónde aplica la suspensión de clases para mañana 17 de junio 2026

SEP: Dónde no hay clases mañan 17 de junio 2026La SEP ha confirmado dónnde se suspenden las clases este miércoles 17 de junio 2026. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa
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