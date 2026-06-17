¿Dónde No Hay Clases Mañana 17 de Junio 2026? SEP Confirma Suspensión de Actividades en CDMX

Debido a que las últimas semanas del ciclo escolar atraviesan plena época mundialista, se han realizado algunos ajustes en los asuetos, como el que ha confirmado la SEP para este miércoles 17 de junio 2026, que se suspenden clases en Ciudad de México (CDMX), aunque no para todos. ¿Dónde se suspenden actividades escolares? ¿Para quiénes aplica? En N+ te damos toda la información.

Y es que más temprano te dimos a conocer que el gobierno federal autorizó home office para algunos sectores y durante algunos días, mañana y el jueves, esto de cara a los partidos Colombia vs Uzbekistán y México vs Corea del Sur.

¿Hay clases mañana 17 de junio 2026?

De acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), este miércoles hay clases normales a nivel federal, aunque se han confirmado algunos cambios de última hora para la Ciudad de México y para Jalisco, el jueves 18 de junio 2026.

Cabe recordar que el estado tapatío es sede del Mundial 2026 y albergará el juego de la Selección Mexicana, que se llevará a cabo a las 19:00 horas y podrás seguir por TUDN, ViX y Canal 5.

¿Dónde no hay clases?

A través del Diario Oficial de la Federación (DOF), el gobierno federal confirmó que se suspenden las actividades escolares en los siguientes niveles de escuelas públicas y privadas:

Preescolar

Primaria

Secundaria

Normal y demás instituciones para la formación de maestras y maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional.

Instituciones de educación media superior.

Nivel superior dependiente de la Secretaría de Educación Pública.

¿Para quiénes suspenden clases en CDMX?

Esta suspensión de clases para este miércoles 17 de junio aplica para las escuelas de los niveles que te mencionamos previamente, ubicadas en la Ciudad de México, correspondientes al turno vespertino.

Aunque, a través de este mismo decreto, se estableció que no hay clases en la capital del país ni para el turno matutino ni el vespertino el miércoles 24 de junio de 2026.

Asimismo, se suspenden las actividades escolares en los planteles de los referidos tipos y niveles educativos, ubicados en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, el 18 de junio de 2026.