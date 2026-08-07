¿Por Qué Venus Gira al Revés que el Resto de los Planetas? Esto Tarda en Darle la Vuelta al Sol

Venus, el segundo planeta más cercano al Sol es similar a La Tierra en tamaño, composición y masa, aunque por supuesto no tiene ni océanos, ni vida humana y su temperatura diurna alcanza hasta 484 grados Celsius.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) advierte que Venus es tan caliente que metales como el plomo serían charcos de metal fundido.

Y es que su atmósfera es densa y llena de dióxido de carbono y ácido sulfúrico lo que provoca un efecto invernadero. A diferencia de Marte y su característico tono rojizo que le ha valido el mote del "Planeta Rojo".

El sistema solar continúa siendo un enigma para los seres humanos, quienes con misiones, cálculos y observaciones han podido descifrar poco a poco cada uno de los elementos del Sistema Solar.

De hecho, los astronautas ven por lo menos 16 veces amanecer en la Estación Espacial Internacional, aunque dentro su día se rige por las 24 horas terrestres.

Imagen facilitada por la NASA que muestra el tránsito del planeta Venus frente al Sol, el 5 de junio de 2012. Foto: Reuters.

¿Qué significa que Venus tenga rotación retrógrada?

A diferencia de la Tierra, Venus gira en dirección contraria a la Tierra y la mayoría de los otros planetas, y lo hace de forma lenta. A este fenómeno se le conoce con el nombre de rotación retrógrada.

Gracias a este movimiento el Sol sale por el Oeste y se pone en el Este y es tan pausado que la NASA calcula que tarda alrededor de 243 días terrestres en girar una sola vez. Pero, por su cercanía con el sol, un año pasa muy rápido.

A diferencia de la Tierra que tarda 365 días en darle la vuelta al Sol, Venus completa este recorrido en 225 días. Lo que significa que en Venus un día es más largo que un año.

La NASA detalla que dado que las longitudes del día y año son similares, en Venus, el Sol sale cada 117 días terrestres, es decir, sólo dos veces al año.

¿Por qué su atmósfera podría ser la clave del misterio?

Tal como te adelantamos, la atmósfera de Venus es densa debido a que está compuesta de dióxido de carbono y ácido sulfúrico. Además, su superficie ha sido moldeada por cráteres de impacto y actividad tectónica.

Y sí, al igual que en la Tierra, los científicos creen que hay volcanes que continúan activos. De hecho, se cree que su actividad es tan fuerte que serían la fuente del azufre que se encuentra en la atmósfera.

La Universidad de California, Riverside, Estados Unidos, explica que si no fuera por la densidad de la atmósfera, el planeta probablemente no rotaría.

Este fenómeno obedece a que la gravedad de un objeto grande en el espacio puede impedir que uno más pequeño gire, un fenómeno al que se le conoce como acoplamiento de marea.

Sin embargo, debido a que la atmósfera venusiana impide el acoplamiento, un científico de la Universidad de California Riverside insiste en que la atmósfera debería ser un factor importante a estudiar sobre este planeta.

El planeta Venus cruza frente al Sol, visto desde Mount White —a unos 50 km (32 millas) al norte de Sídney— el 8 de junio de 2004. El último había ocurrido por última vez el 9 de diciembre de 1882. Foto: Reuters.

¿Qué otras teorías existen sobre este fenómeno?

Una de las razones del calor extremo, que puede alcanzar temperaturas promedio de hasta 900 grados Fahrenheit, responde a que casi toda la energía solar que toma el planeta la absorbe en la atmósfera, por lo que jamás llega a la superficie.

Investigadores y científicos señalan que las altas temperaturas en la atmósfera y superficie venusiana impedirían que exploradores como los que la NASA ha enviado a Marte exploren su territorio.

Pero, La Mariner 2 de la NASA fue la primera nave espacial que sí logró visitar este planeta. Exactamente el 14 de diciembre de 1962 cuando logró sobrevolarlo.

SARR