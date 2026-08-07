Astronomía

¿Por Qué Venus Gira al Revés que el Resto de los Planetas? Esto Tarda en Darle la Vuelta al Sol

Venus es el segundo planeta más cercano al Sol y el más caliente; conoce por qué su rotación es distinta a la de la Tierra y los otros planetas del Sistema Solar

Venus entre el Sol y La Tierra.Imagen facilitada por la NASA muestra el tránsito del planeta Venus frente al Sol. Uno de los fenómenos astronómicos más inusuales que tuvo lugar el 5 de junio de 2012, cuando Venus pasa directamente entre el Sol y la Tierra. Foto: Reuters.

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