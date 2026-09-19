La Luz que Viste Esta Tarde No Era un Ovni sino Venus y Podrás Verlo Mañana También

¿Viste una extraña luz en el horizonte? Lo más probable es que hayas tenido un encuentro con Venus, que esta tarde fue el objeto más brillante en el cielo.

Poco después de las 6 de la tarde, hora del centro de México, apareció en el oeste un lucero con intenso brillo. Por supuesto, se trata del mismo lucero que ha cautivado a cada generación humana. Venus tiene un ciclo que ha intrigado a sucesivas generaciones de astrónomos.

Su ciclo en el cielo es de 584 días y carece de los movimientos intuitivos y regulares que tiene, por ejemplo, la Luna. En el mayor punto de este ciclo, es la gran estrella de la mañana; durante la otra punta de su ciclo, es la estrella protagonista de la tarde.

Por ello, calcular los pasos de Venus fue un dolor de cabeza para muchos astrónomos de la antigüedad. Algunos pueblos, como los mayas, dominaron el ciclo del lucero, pero muchos fallaron para predecir cómo se comportaría o dónde saldría en el cielo.

¿Pero qué tan protagónico fue el brillo de Venus esta tarde? Para eso tenemos que acudir a la magnitud aparente, la escala que usan los astrónomos para medir qué tanto brilla un objeto en el cielo.

La escala va de números negativos para objetos muy brillantes (la Luna suele alcanzar -12) a números positivos para objetos tenues (Urano en sus mejores momentos tiene una magnitud de +6, apenas visible a simple vista). Este 18 de septiembre Venus llega a la mitad de su ciclo. Como resultado, ha alcanzado una magnitud aparente de -4.8.

Sirio, la estrella más brillante del cielo, tiene una magnitud aparente de −1.46. Es tan brillante, que su observación suele opacar a los objetos que tiene al lado. Venus tuvo un brillo tres veces superior. En un cielo despejado es inevitable fijarse en el lucero de la tarde.

A veces, ser tan llamativo puede causar confusiones. La organización National UFO Reporting Center ha contabilizado reportes de supuestos ovnis desde finales del siglo XX. Desde que empezó su conteo en 1995, ha acumulado 133 mil supuestos ovnis en Estados Unidos. Expertos han sugerido que la gran mayoría de estos reportes tienen como responsable a Venus.

Los griegos tuvieron a bien nombrar aparte a una serie de estrellas que no estaban fijas y que tampoco titilaban como las demás. Aquellos luceros errantes fueron llamados vagabundos, o planētēs, en griego. De ahí viene nuestra palabra planeta, que designaba inicialmente a esas “estrellas” que se movían muy rápido.

Entre todos los planetas, Venus es especialmente veloz. Aparece poco después de las seis de la tarde y, en poco más de dos horas, ya se ha escondido detrás del horizonte. Como resultado, es muy frecuente que el movimiento del planeta parezca atípico para muchos observadores casuales.

Si no tuviste la oportunidad de ver hoy a Venus en el cielo, no te preocupes. El sábado 19 de septiembre, el planeta que los aztecas vinculaban con Quetzalcóatl brillará casi con la misma intensidad de hoy en el cielo.