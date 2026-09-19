Astronomía

La Luz que Viste Esta Tarde No Era un Ovni sino Venus y Podrás Verlo Mañana También

Venus alcanzó su máximo brillo en el cielo vespertino, pero no te preocupes: mañana también podrás verle en todo su esplendor

Venus en el cielo de la tardeEs común reportar al planeta Venus como un ovni. Foto: Pexels
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