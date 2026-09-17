Planetas y Estrellas que Se Verán en el Cielo de México A partir de Hoy y Hasta el Fin de Semana

A todos nos gusta ver las estrellas, por desgracia algunos creen que hay que tener amplios conocimientos para disfrutar del cielo nocturno. Por eso hoy te contamos qué planetas y estrellas podrás ver a simple vista este fin de semana en México.

Del 18 al 20 de septiembre, el espectáculo comenzará poco después de las seis de la tarde. Si miras hacia el oeste poco después de que se ponga el Sol, notarás un lucero en el oeste. No es una estrella, sino Venus.

Como podrás notar, el planeta aparece mucho antes que el resto de las estrellas. Este fenómeno se debe a la peculiar posición de Venus con respecto al Sol y a su cercanía con la Tierra. De ahí que el planeta, vinculado a Quetzalcóatl por los mexicas, fuese llamado por muchas culturas como “la estrella de la tarde”.

Si volteas hacia el cielo a las 19:30 de la noche, podrás ver cómo aparece Saturno justo por encima del horizonte. El planeta puede ser apreciado toda la noche, pero a esa hora se posiciona justo en el este, lo que permite identificarlo mucho más fácilmente.

Con un pequeño telescopio o unos binoculares, podrás identificar las “orejas” de Saturno, como llamó Galileo Galilei a los anillos del planeta. Un poco arriba de él y hacia la derecha, encontrarás una luz de un azul intenso. Se trata de Neptuno.

Hacia las 12:30 de la noche aparecerá en el cielo una escena mitológica. En el este aparecerá una pequeña cruz que nace de la unión de siete estrellas. Se trata de las Pléyades, el cúmulo más famoso de la bóveda celeste.

Las llamadas Siete Hermanas son custodiadas por la constelación de Tauro. Podrás ver en el centro de esta constelación a su estrella más brillante, Aldebarán (sí, como en Los Caballeros del Zodíaco).

El último actor de esta escena es Orión. La constelación del Cazador saldrá por el este con el arco apuntando hacia arriba.

Podrás distinguir fácilmente a las tres estrellas de su cinturón, así como a su hombro rojo, Betelgeuse. Esta gigante roja habrá de estallar en una supernova relativamente pronto, en términos astronómicos.

Después de las 3 de la mañana llegará otra tanda de luminarias al cielo. Por el este verás un punto anaranjado. Se trata de Júpiter. Un poco más arriba de él se ubicará un lucero de un rojo intenso que no necesita presentación. Por supuesto, nos referimos a Marte.

Un poco más arriba, hay dos estrellas cuya cercanía habrá de llamar tu atención. Se trata de Cástor y Pólux, las dos principales estrellas de Géminis, la constelación de los gemelos.

Si volteas ligeramente hacia el sur, podrás ver un punto en extremo luminoso. Este último astro que veremos hoy es Sirio, la estrella más brillante del cielo. Su intenso brillo se debe a que se ubica a 8 años luz de distancia, una distancia inconcebible para la mente y las naves humanas, pero minúscula para la escala de la Vía Láctea.

Nos vemos la próxima semana para conocer más astros. No te preocupes si este fin de semana no puedes ver al cielo; las estrellas te estarán esperando, pero tú ya sabrás encontrarlas.