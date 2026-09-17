Astronomía

Planetas y Estrellas que Se Verán en el Cielo de México A partir de Hoy y Hasta el Fin de Semana

Tómate 5 minutos para mirar al cielo esta noche: la recompensa será una estampa nocturna inolvidable

Persona mira el cielo con un telescopioEstas estrellas y planetas podrás ver este fin de semana en México. Foto: Reuters

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