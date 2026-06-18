¿Con Qué Playera Jugará México vs Corea del Sur en Mundial 2026?

Para el segundo partido del conjunto liderado por Javier Aguirre, se dejará de lado el clásico uniforme verde, conoce cuál es el motivo

¿Con Qué Playera Jugará México vs Corea del Sur en Mundial 2026?Jugadores de la Selección Mexicana de futbol. Foto: AP

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Se precisó que el Tri jugará completamente de negro en su encuentro del jueves 18 de junio en el estadio sede de Jalisco contra la escuadra asiática

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