¿Con Qué Playera Jugará México vs Corea del Sur en Mundial 2026?

Fue despejada la duda del vestuario que lucirá la Selección Mexicana de futbol para enfrentar a su similar de Corea del Sur, en su segundo partido del Mundial 2026.

Se precisó que el Tri jugará completamente de negro en su encuentro del jueves 18 de junio en el Estadio Sede Jalisco contra la escuadra asiática.

La FIFA confirmó que, para este segundo partido del Grupo A el conjunto liderado por su director técnico, Javier Aguirre, dejará de lado el clásico uniforme verde.

Por lo tanto, en su lugar, traerá puesto su tercer uniforme de la marca Adidas, compuesto por playera, short y calcetas negras con detalles tricolores.

¿Por qué jugará México con playera negra?

El objetivo de los organizadores es que la selección mexicana de futbol estrene una vestimenta distinta en cada juego de la fase de grupos.

Playera verde (Local), que se usó en el debut de México en la jornada 1 contra Sudáfrica.

Playera negra (Alternativa) que se empleará en la jornada 2 para enfrentar a Corea del Sur.

Playera blanca (Visitante), se utilizaría en la jornada 3 en el compromiso contra el combinado de Chequia.

Primer partido mundialista que México juega en Guadalajara

Guadalajara se prepara para vivir el partido de la selección de México contra Corea del Sur, el primero en un Mundial en esta ciudad del país, en medio de un ambiente encendido tras la llegada del equipo, que fue recibido por miles de personas con mariachis, juegos pirotécnicos, baile y cánticos en su hotel de concentración.

Aunque la ciudad ha sido sede de los mundiales de 1970 y 1986, el encuentro contra Corea del Sur será el primero que la selección nacional dispute en Guadalajara durante una Copa del Mundo.

El FIFA Fan Fest, en el centro de la ciudad, será el punto de encuentro de miles de aficionados que no obtuvieron un boleto para el estadio, pero que están ávidos de vivir en persona el ambiente que genera un Mundial en casa.

Guadalajara ha dado también un cálido recibimiento a los aficionados coreanos, dado que la selección asiática ha establecido su campamento base en la ciudad desde hace más de una semana.

El 'amorío' entre mexicanos y coreanos ha derivado en iniciativas como la convocatoria a un baile masivo de la canción ‘Gangnam style’ en el centro histórico y el FIFA Fan Fest durante el partido, una actividad que promete reunir a más de 50 mil personas.

Elementos de la policía municipal y estatal dispondrán un dispositivo de vigilancia tanto en la zona del Fan Fest como la rotonda de La Minerva, el lugar donde tradicionalmente se festejan los triunfos de la selección en la ciudad.

HVI