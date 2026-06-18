Rescatan Víbora al Interior de un Establecimiento en la Ciudad de Puebla

La tarde de este miércoles 17 de junio de 2026 fue rescatada una víbora que se encontraba al interior de un establecimiento ubicado en la colonia Anzures de la ciudad de Puebla.

Gracias a la actuación especializada de las autoridades, el ejemplar fue capturado en el negocio cercano a un centro comercial de la zona, dejando el lugar sin riesgos y sin personas lesionadas.

Rescatan víbora de un establecimiento en la colonia Anzures de Puebla

Fue aproximadamente a las 16:00 horas de este miércoles cuando se reportó la presencia de una víbora al interior de un establecimiento en la colonia Anzures de la capital poblana.

🚒 El Heroico Cuerpo de Bomberos y Bomberas del Estado atendió un reporte que alertaba sobre la presencia de una víbora al interior de un establecimiento 🐍 de la colonia Anzures, en la ciudad de Puebla.



Gracias a la actuación especializada del personal, el ejemplar fue… pic.twitter.com/nSoLOR3mjz — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) June 17, 2026

Al lugar llegaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y Bomberas del Estado, quienes capturaron al animal dejando al lugar sin riesgos y sin personas lesionadas.

Rescatan tlacuache en un conjunto habitacional de San Andrés Cholula, Puebla

Este mismo miércoles fue rescatado un tlacuache que se encontraba en el jardín central de un conjunto habitacional ubicado en el municipio poblano de San Andrés Cholula.

Luego de su captura segura realizada por elementos del Cuerpo de Bomberos municipal, el ejemplar fue liberado en su hábitat natural, dejando el sitio sin riesgos para la población, y asegurando su bienestar.

Con información de N+

GMAZ