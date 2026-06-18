Rescatan Víbora al Interior de un Establecimiento en la Ciudad de Puebla

Cuerpos de emergencias retiraron el ejemplar que se encontraba dentro del negocio ubicado en la colonia Anzures, cerca de un centro comercial.

Víbora Rescatada al Interior de Establecimiento en Colonia Anzures PueblaFoto: X @SSPGobPue

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Este miércoles, una víbora fue retirada de un establecimiento en Puebla por bomberos. El lugar quedó seguro y sin riesgos. Infórmate más.

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