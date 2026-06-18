¿Qué Pasó con la Pipa Cargada con Gasolina que Volcó en la Carretera, en Atenguillo?

Una pipa cargada con gasolina volcó sobre la Carretera Federal 70, a la altura del kilómetro 76, en el municipio de Atenguillo, lo que provocó una importante movilización de cuerpos de emergencia y el cierre total de la circulación en ambos sentidos.

Elementos acudieron al lugar para prevenir mayores riesgos

De acuerdo con información de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ), el accidente ocasionó el derrame de hidrocarburo en la zona, generando riesgos para los automovilistas y habitantes cercanos al punto del incidente.

Tras recibir el reporte, personal de Protección Civil Jalisco acudió al sitio y trabajó en coordinación con autoridades municipales para controlar la situación y suprimir la fuga de combustible. Las labores se enfocaron en evitar mayores riesgos derivados del derrame, así como prevenir posibles incendios o explosiones.

La vialidad fue cerrada durante los trabajos

Como medida de seguridad, las autoridades determinaron cerrar completamente la circulación vehicular en ambos sentidos de la carretera. El bloqueo se mantiene desde el tramo conocido como Cerro de la Campana hasta el Crucero de Volcanes, mientras continúan las maniobras de atención y saneamiento de la zona afectada.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas o fallecidas derivadas de la volcadura.