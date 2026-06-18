¿Qué Pasó con la Pipa Cargada con Gasolina que Volcó en la Carretera, en Atenguillo?

Un pipa cargada con combustible volvó sobre la Carretera Federal 70. La gasolina se regó sobre la vía, por lo que fue necesario intervenir la zona para que fuera seguro su uso

Pipa vuelca en Carretera Federal 70.Foto: UEPCBJ

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La gasolina se regó sobre la vía, por lo que fue necesario intervenir la zona para que fuera seguro transitar

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