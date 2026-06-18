DT de Corea del Sur Confirma Dron 'Sospechoso' en Entrenamiento Previo a Partido con México

Fuerzas militares de México interceptaron y derribaron un dron que sobrevolaba cerca del campo de entrenamiento de la selección de Corea del Sur, antes de su partido del Mundial 2026 contra México en Jalisco, el cual podrás seguir por N+, mañana jueves 18 de junio 2026 en punto de las 20:00 horas.

De acuerdo con los reportes, las autoridades utilizaron equipo especializado para detectar un dron no registrado cerca del campamento surcoreano, lo que les permitió neutralizarlo, según información de la agencia AP.

Entrenador de Corea del Sur confirma dron en entrenamiento

Por su parte, el entrenador de Corea del Sur, Hong Myung-bo, confirmó el suceso en rueda de prensa y lo calificó de "lamentable", según Reuters.

"Ayer (martes), durante nuestro entrenamiento, vimos un dron en el cielo", declaró Hong a través de un intérprete.

“Pero afortunadamente, ocurrió justo antes de que practicáramos nuestras tácticas, así que no nos afectó. Sin embargo, mientras nos preparábamos para el partido, ese era el momento más importante, así que lo sucedido fue lamentable”.

Hasta el momento no se ha precisado si se realizaron arrestos.

En marzo, las autoridades mexicanas anunciaron un operativo de seguridad para la Copa Mundial conocido como “Plan Kukulkán”, que involucra a cerca de 100 mil efectivos de las fuerzas militares y policiales federales y locales. El plan incluye sistemas de alerta temprana, medidas de seguridad en estadios, aeropuertos, carreteras y hoteles, y protocolos de protección para equipos, funcionarios y aficionados.

¿Qué se sabe del derribo de dron entrenamiento de Corea del Sur?

De acuerdo con EFE, la Asociación de Futbol de Corea del Sur dio más detalles de que las autoridades mexicanas derribaron un dron no autorizado que sobrevoló el entrenamiento a puerta cerrada de su selección para preparar el encuentro contra México de este jueves.

Un portavoz de la Asociación de Futbol de Corea del Sur dijo a los medios de comunicación de su país que el dron fue identificado por el equipo de seguridad de la selección e inmediatamente se informó a los agentes de la Guardia Nacional y del Ejército que protegían el centro deportivo Verde Valle, en Guadalajara, lugar de entrenamiento del equipo.

El portavoz dio a conocer que “no hubo ningún impacto en la exposición” de las prácticas tácticas del equipo que ponen en peligro la confidencialidad, debido a que el vuelo ocurrió durante la fase de calentamiento de los jugadores.

El entrenamiento de la selección asiática concluyó con normalidad y sin más incidentes. Este miércoles el seleccionador Hong Myung-bo y un jugador darán una conferencia de prensa como parte de las actividades programadas por la FIFA previas al duelo entre los asiáticos y la selección mexicana.

HVI