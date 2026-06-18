DT de Corea del Sur Confirma Dron 'Sospechoso' en Entrenamiento Previo a Partido con México

El entrenador de Corea del Sur califica de "lamentable" la aparición de un dron durante una sesión de entrenamiento a puerta cerrada previo al partido con México

Corea del Sur Confirma Dron 'Sospechoso' en Entrenamiento en Jalisco; Ejército lo DerribóEl entrenador de Corea del Sur, Hong Myung-bo, en rueda de prensa, 17 de junio de 2026. Foto: Reuters

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El aparato cayó fuera del centro de entrenamiento, se presume que los mismos pilotos recuperaron el dron. Corea del Sur ya denunció el caso a la FIFA; exige investigación a la policía de México

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