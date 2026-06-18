Así se Vive el Regreso de la Selección Mexicana a Guadalajara rumbo al Mundial 2026

La Selección Mexicana regresó este 17 de junio a su hotel de concentración en Guadalajara luego de concluir su entrenamiento vespertino, provocando una nueva muestra de entusiasmo entre los aficionados que se dieron cita para recibir al equipo.

Desde varios puntos de la plaza comercial donde se ubica el hotel, seguidores del conjunto nacional aguardaban la llegada de los jugadores con la esperanza de verlos de cerca, saludarlos y expresarles su apoyo de cara a sus próximos compromisos.

El ambiente se convirtió en una auténtica fiesta conforme el seleccionado arribó al inmueble. Tanto en la planta baja como en los niveles superiores de la plaza, decenas de personas permanecieron a la expectativa de una posible aparición de los futbolistas.

Niña llora de alegría al recibir a la Selección Mexicana

Entre los asistentes destacó la presencia de numerosas familias y niños que acudieron para vivir de cerca la experiencia de ver a los integrantes de la Selección Mexicana.

La emoción fue evidente entre los seguidores. Incluso, una menor de edad fue vista con lágrimas en los ojos mientras esperaba la salida de los jugadores, reflejando la ilusión que comparten muchos de los aficionados más jóvenes que acudieron al lugar.

Tras el regreso del equipo, la atención de los presentes se concentró en el lobby y los accesos del hotel, donde continuaban esperando la oportunidad de obtener un saludo, una fotografía o simplemente observar por unos instantes a los seleccionados.

La expectativa se mantuvo durante varios minutos en medio de un ambiente de entusiasmo y apoyo, en una jornada más marcada por la cercanía entre la afición y el representativo nacional en Guadalajara.