Así se Vive el Regreso de la Selección Mexicana a Guadalajara rumbo al Mundial 2026

Tras concluir su entrenamiento vespertino, los jugadores regresaron a su hotel de concentración, donde decenas de aficionados los esperaban con la esperanza de saludarlos y mostrarles su apoyo.

AficionadosFoto: N+

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Guadalajara vibra con el regreso de la Selección Mexicana. Aficionados llenan el hotel para apoyar al equipo y una niña llora de alegría al ver a sus héroes.

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