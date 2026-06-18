Clima en México: Frente Frío se Aproxima; Provocará Lluvias Fuertes y Granizo en 17 Estados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó sobre la aproximación de un frente frío este jueves 18 de junio que provocará lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en alrededor de 17 estados del país.

Según el organismo, el frente frío estará asociado a vaguadas en niveles medios de la atmósfera en el noroeste y occidente de México, una línea seca en el norte, divergencia en altura, el ingreso de humedad del océano Pacífico y la cercanía del frente frío a la frontera norte.

Estas condiciones favorecerán chubascos y precipitaciones intensas en diversas regiones, incluida la Mesa Central. Además, se prevén rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora en Chihuahua y Coahuila.

De manera simultánea, un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del territorio nacional, en interacción con la onda tropical número 8 frente a las costas de Oaxaca y Guerrero, generará lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de actividad eléctrica en esas zonas del país.

Las autoridades recomendaron mantenerse atentos a los avisos meteorológicos.

Clima para el jueves 18 de junio: ¿Dónde lloverá?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes: Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos.

Intervalos de chubascos: Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y Tabasco.

Lluvias aisladas: Campeche y Quintana Roo.

Clima para el viernes 19 de junio: ¿Dónde lloverá?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Chihuahua, Sinaloa, Durango, Coahuila, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Morelos, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes: Sonora, Nayarit, Colima, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Ciudad de México, Tlaxcala y Veracruz.

Intervalos de chubascos: Tabasco y Campeche.

Lluvias aisladas: Yucatán y Quintana Roo.