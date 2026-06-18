Clima en México: Frente Frío se Aproxima; Provocará Lluvias Fuertes y Granizo en 17 Estados

La onda tropical número 8 también llegará al país; golpeará las costas de Oaxaca y Guerrero con fuertes lluvias

Frente Frío se Aproxima. Foto: ConaguaFrente Frío se Aproxima. Foto: Conagua

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Se aproxima un frente frío que afectará a 17 estados con lluvias fuertes y granizo. ¿Estás en la lista? Infórmate sobre el clima y toma precauciones.

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