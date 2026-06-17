¿Tormenta Tropical Arthur Impactará México? Esta Es la Trayectoria del Nuevo Ciclón

La mañana de hoy, 17 de junio de 2026, se formó la tormenta tropical Arthur, el primer sistema con nombre de la actual temporada de ciclones en el océano Atlántico, por lo que aquí te decimos cuál será su trayectoria y si es que impactará México en su avance.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) informó alrededor de las 09:00 horas (tiempo del centro de México) sobre la evolución del potencial ciclón tropical Uno en la tormenta Arthur, ubicada sobre el noreste del Golfo de México.

En un aviso, el organismo estadounidense alertó sobre posibles inundaciones repentinas, vientos y lluvias fuertes en varias regiones de dicho país.

Para tomar en cuenta

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que en esta temporada se esperan en el Atlántico entre 11 y 15 sistemas con nombre.

De ellos, entre 7 y 8 serían tormentas tropicales ; entre 3 y 5 serían huracanes categoría 1 o 2; y entre 1 y 2 serían huracanes mayores , categoría 3, 4 o 5.

Los nombres de los ciclones en este litoral serán: Arthur, Bertha, Cristobal, Dolly, Edouard, Fay, Gonzalo, Hanna, Isaias, Josephine, Kyle, Leah, Marco, Nana, Omar, Paulette, Rene, Sally, Teddy, Vicky, Wilfred.

¿Arthur impactará México? Esta es su trayectoria

El SMN explicó que el fenómeno meteorológico no representa peligro para México y tampoco genera efectos en territorio nacional.

Debido a su distancia y trayectoria, el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) descartó emitir alguna recomendación para la ciudadanía.

Según las previsiones, Arthur mantendrá su trayectoria hacia el noreste.

Ubicación : Su centro se localiza a 65 km al este-noreste de Puerto Oconnor, en Texas, Estados Unidos, y a 410 km al nor-noreste de Barra El Mezquital, Tamaulipas.

Intensidad y desplazamiento: Presenta vientos máximos sostenidos de 65 km/h, rachas de 85 km/h y se desplaza hacia el noreste a 15 km/h.

👉Se formó la #TormentaTropical #Arthur a partir del potencial ciclón tropical Uno. Su centro se localiza a 410 km al nor-noreste de Barra El Mezquital, #Tamaulipas.



👉Debido a su distancia y trayectoria no representa peligro para #México. pic.twitter.com/6AUB3TjSrl — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 17, 2026

¿Qué es un ciclón tropical?

De acuerdo con información del SMN y del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), un ciclón tropical es una masa de aire cálida y húmeda con vientos fuertes que giran en forma de espiral alrededor de una zona central.

Se forman en aguas tropicales, cuando la temperatura es superior a los 26 grados y existe una zona de baja presión atmosférica.

Tienen una circulación organizada y definida en superficie.

En el hemisferio norte, los vientos de los ciclones tropicales giran en sentido contrario a las manecillas del reloj.

Se desarrollan en la zona de convergencia intertropical, hacia los 10° de latitud Norte.

Se clasifican de acuerdo con la velocidad de sus vientos máximos en: depresión tropical, tormenta tropical y huracán.

¿Cómo se forman los huracanes?

Según datos de la Conagua, la evolución de un ciclón tropical puede llegar a desarrollar cuatro etapas:

Perturbación Tropical: Zona de inestabilidad atmosférica asociada a la existencia de un área de baja presión, la cual propicia la generación incipiente de vientos convergentes cuya organización eventual provoca el desarrollo de una depresión tropical. Depresión Tropical: Los vientos se incrementan en la superficie producto de la existencia de una zona de baja presión; esos vientos alcanzan una velocidad sostenida menor o igual a 62 kilómetros por hora. Tormenta Tropical: El incremento continuo de los vientos provoca que éstos alcancen velocidades sostenidas entre los 63 y 118 kilómetros por hora. Además, las nubes se distribuyen en forma de espiral. Cuando el ciclón alcanza esta intensidad se le asigna un nombre preestablecido por la Organización Meteorológica Mundial. Huracán: Es el ciclón tropical en el cual los vientos máximos sostenidos alcanzan o superan los 119 kilómetros por hora y su área nubosa cubre una extensión entre los 500 y 900 km de diámetro, produciendo lluvias intensas. En esta etapa el ciclón se clasifica por medio de la escala Saffir-Simpson.

The first named storm of the 2026 Atlantic hurricane season has developed.

What is now #TropicalStormArthur can be seen in the most recent imagery from @NOAA's #GOESEast (#GOES19) satellite this morning.



For the latest forecasts and advisories on #Arthur, please visit… https://t.co/NmfUfaAPyx pic.twitter.com/hdDrvK99QV — NOAA Satellites (@NOAASatellites) June 17, 2026

SPB