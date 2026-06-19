Se Aplaza Reunión Entre EUA e Irán para Concretar Acuerdo de Paz

La reunión en Suiza marcaba el inicio de los trabajos para que ambas naciones alcanzaran un acuerdo duradero, luego de la firma del memorando de entendimiento que extendió 60 días el cese al fuego

Vista aérea del hotel donde se celebraría la reunión entre EUA e IránVista aérea del hotel donde se celebraría la reunión entre EUA e Irán, en Suiza. Foto: X @SwissMFA

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Se aplaza reunión clave entre EUA e Irán en Suiza. Las negociaciones buscan un acuerdo de paz tras el cese al fuego. ¿Qué sigue para ambos países?

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