Se Aplaza Reunión Entre EUA e Irán para Concretar Acuerdo de Paz

El gobierno suizo confirmó la postergación de las conversaciones previstas a iniciar este viernes cerca de Lucerna, entre las delegaciones de Estados Unidos e Irán, y los equipos de mediación de Pakistán y Catar.

El objetivo de estos diálogos, luego de la firma del memorando de entendimiento que extendía 60 días el cese al fuego para alcanzar un acuerdo de paz entre Washington y Teherán.

"Las conversaciones previstas entre Estados Unidos, Irán, y los mediadores, Catar y Pakistán, fueron pospuestas", anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores suizo, sin precisar una nueva fecha.

Horas antes, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, canceló su viaje desde Washington al hotel de lujo en Bürgenstock, en Suiza, donde se llevaría a cabo la reunión.

Lo mismo hizo el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, principal mediador en este conflicto, lo que ya adelantaba que el encuentro pendía de un hilo.

¿Cuál era el objetivo de las conversaciones?

Tras la firma de un acuerdo marco entre EUA e Irán, las conversaciones tenían el objetivo de empezar a negociar en detalle, y poner fin al conflicto iniciado el 28 de febrero con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Las hostilidades han causado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, el otro frente de la guerra, y han sacudido la economía mundial por el cierre del estrecho de Ormuz, fundamental para el tránsito de hidrocarburos.

El acuerdo marco otorga 60 días para concluir las negociaciones, que debían comenzar este viernes, en una región montañosa con vistas al lago de Lucerna.

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La firma electrónica

Fue el miércoles cuando se 'destrabaron' las diferencias con el memorando, el cual fue firmado electrónicamente por el presidente Trump, quien estaba en una cena en Francia, y por el presidente iraní Masud Pezeshkian.

El líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, declaró en un mensaje escrito el jueves que lo había aprobado, aunque con reservas.

En el futuro se celebrarán "negociaciones cara a cara" con Estados Unidos, pero eso no "significa aceptar el punto de vista del enemigo", aseguró.

Irán sigue firme en sus líneas rojas

Este viernes, el principal negociador de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, dijo que las conversaciones con Estados Unidos estarán limitadas por las "líneas rojas" de Teherán.

Desde el inicio del conflicto, estas son las de mantener su programa nuclear, el fin de los ataques contra el Líbano, y el levantamiento de las sanciones económicas.

"Como hemos demostrado en el camino de las negociaciones pasadas, somos firmes en el cumplimiento de las condiciones y líneas rojas establecidas, y en la consecución de los intereses de la nación iraní".

Agregó que "si el enemigo busca excederse, hemos demostrado que tenemos el dedo en el gatillo y no dudaremos en dar una respuesta aplastante al enemigo".

ICM