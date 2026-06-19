Alcalde de El Naranjo Invita a Celebración de Día del Padre, Dice que Habrá ‘Chicas Buena Onda’

El alcalde de El Naranjo, San Luis Potosí, realizó una polémica invitación para la celebración por el Día del Padre.

Día del Padre

En nuestro país la celebración a los papás se realiza el tercer domingo de junio, y en muchos municipios se llevan a cabo eventos para festejar a los padres, pero en San Luis Potosí, la invitación a uno de estos festejos se ha hecho viral.

Se trata de un video que publicó desde sus redes sociales Rafael Olvera Torres, alcalde de El Naranjo, para invitar a los papás de ese municipio a que acudan al evento en donde asegura “habrá chicas buena onda”.

“Para festejarles a lo grande como ustedes se merecen, habrá un show de comedia, habrá comida, bebida, botana, regalos, muchas sorpresas para que se lo pasen a lo grande. Habrá también por ahí unas chicas buena onda para que pongan más ambiente en la noche”, indicó.

Sin niños en la celebración

Además, precisó que no lleven a niños a la celebración.

“No lleven niños para que lo pasen de lo mejor, se diviertan a lo grande”

“Y también pedirles que si desean hacerlo, lleven por ahí una hielera con algunas bebidas”, añadió.

En el mensaje aprovechó para ‘pedirles’ a las mujeres que dejen ir a sus esposos:

“Mamás déjenlos ir, se la pasaran a lo grande, ahí se los vamos a cuidar”

Finalizó diciendo que esperan a los papás “para festejarlos a lo grande”.

La publicación del video de la invitación se acompaña de un texto donde se especifica que el acceso será solo para papás y que no se permitirá la entrada a mujeres ni a niños.

LECQ