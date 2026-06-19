Alcalde de El Naranjo Invita a Celebración de Día del Padre, Dice que Habrá ‘Chicas Buena Onda’

Rafael Olvera Torres, alcalde de El Naranjo, San Luis Potosí, invitó exclusivamente a los papás a la celebración, donde dijo “habrá chicas buena onda” y la entrada a niños y mujeres no será permitida

Rafael Olvera Torres, alcalde de El Naranjo, San Luis PotosíFoto: Facebook @Rafaelolverapeluchin

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El alcalde de El Naranjo invita a papás a una polémica fiesta del Día del Padre, prometiendo 'chicas buena onda' y prohibiendo la entrada a mujeres y niños.

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