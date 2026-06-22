Keir Starmer Anuncia su Dimisión Como Primer Ministro del Reino Unido

El líder británico se comprometió a hacer todo lo posible para garantizar una transición ordenada, pues estará en el puesto hasta que se elija a su sucesor

StarmerEl gobernante explicó que el Partido Laborista iniciará en julio el proceso para elegir un nuevo líder. Foto: Reuters.

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Keir Starmer deja el liderazgo del Partido Laborista y el puesto de primer ministro. La carrera por su sucesor comienza. ¿Será Andy Burnham el próximo líder?

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