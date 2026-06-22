Keir Starmer Anuncia su Dimisión Como Primer Ministro del Reino Unido

Keir Starmer anunció su dimisión como primer ministro del Reino Unido y como líder del Partido Laborista, pero se comprometió ​a hacer ​todo ‌lo ‌posible para ​garantizar una transición ordenada, pues indicó que estará en el puesto hasta que se elija a su sucesor.

El todavía premier británico comunicó su dimisión en un discurso a las afueras del número 10 de Downing Street y previó mantenerse en el cargo al menos hasta septiembre, renunciando así a la lucha por extender el mandato que ganó hace casi dos años.

"Cada decisión que he tomado ha sido para anteponer al país que amo. Por eso dimitiré como líder del Partido Laborista", apuntó.

"El nuevo líder estará en el cargo antes de que el Parlamento regrese en septiembre, permaneceré en el puesto hasta que se complete el proceso de elección", dijo antes de llorar y abrazar a su esposa, Victoria Starmer.

Varios miembros de su gabinete presenciaron el anuncio y le aplaudieron.

El gobernante explicó que el Partido Laborista iniciará en julio el proceso para elegir un nuevo líder.

La salida de Starmer se da tras la crisis política derivada del fuerte retroceso del Partido Laborista en las elecciones locales, donde la formación perdió terreno frente al Partido Verde y Reform UK, lo que provocó un creciente desgaste interno en su liderazgo.

¿Qué dijo Starmer?

Antes de anunciar su dimisión, Keir Starmer afirmó haber heredado un Partido Laborista que estaba "en bancarrota política, financiera y moral".

Dijo que le insistieron "una y otra vez" que el partido estaba "acabado", pero afirmó que "les demostró que estaban equivocados". Aseguró que transformó el partido "arrancando el veneno del antisemitismo".

"Recuperar la confianza en la economía, la defensa y la seguridad nacional", añadió.

Aseguró que caminar por Downing Street hace dos años fue el momento de mayor orgullo de su vida. Agregó que entró en política para tener la oportunidad de cambiar para bien la vida de millones de personas.

Asimismo, dijo que aceptaba con benevolencia el deseo de sus colegas de reemplazarlo. Pero igual enlistó su trabajo, explicando por qué luchó por permanecer en Downing Street con un tono que sugería que se sentía tratado injustamente.

"La pregunta que se plantea ahora mi partido es si soy la persona más ‌adecuada para liderarnos de cara a las próximas elecciones generales; he escuchado la respuesta de mi grupo parlamentario a esa pregunta y la acepto de buen grado", afirmó.

Starmer declaró que la economía estaba mejorando, que las listas de espera para recibir atención médica estaban disminuyendo, que se habían creado nuevos derechos para los inquilinos y que se habían logrado avances en la lucha contra la inmigración ilegal.

¿Quién lo sucederá?

El anuncio de este lunes convierte a Andy Burnham, quien obtuvo un escaño en el Parlamento el jueves, en el candidato con más probabilidades de hacerse con el control del Partido Laborista y convertirse en primer ministro.

Sin embargo, Burnham no tiene una vía fácil, pues la atención igual se centrará en si el proceso terminará en una disputa interna o en una designación sin competencia.

La duda es si el político de la izquierda moderada logrará un acuerdo con otro posible aspirante, Wes Streeting, quizá ofreciéndole un cargo importante dentro del gabinete para evitar que ambos se enfrenten en una elección por el liderazgo. O bien, si el Partido Laborista decide abrir una contienda interna para que se elija al nuevo líder.

Apenas el 19 de junio, el propio Starmer había asegurado en Londres que no tenía intención de abandonar el cargo y que estaba dispuesto a enfrentar cualquier reto interno para mantenerse al frente del gobierno y del Partido Laborista.

“Si hay una contienda, entonces sí, me presentaré, competiré. Lo he dicho repetidamente. No voy a apartarme del puesto de primer ministro”, declaró en ese momento, luego de que Burnham retomara protagonismo político.

Starmer terminó en julio de 2024 con 14 años de gobiernos conservadores en Reino Unido, pero su popularidad cayó en picada debido a escándalos y una economía aletargada y numerosas voces dentro del laborismo pedían su dimisión.

Ahora, la dimisión abre el camino para que el Reino Unido tenga a su séptimo primer ministro en los últimos diez años, lo que extiende una etapa de inestabilidad política que el país vive desde que en 2016 votó por salir de la Unión Europea.

ASJ