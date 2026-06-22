¿Qué Pasó en la refinería "Antonio Dovalí Jaime”? Pemex Explica Enorme Columna de Humo y Fuego

El fuego intenso y la columna de humo se podía observar desde cualquier punto de la ciudad y puso en alerta a la población

La refinería "Antonio Dovalí Jaime” en Salina Cruz, OaxacaLa refinería "Antonio Dovalí Jaime” en Salina Cruz, Oaxaca. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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