¿Qué Pasó en la refinería "Antonio Dovalí Jaime”? Pemex Explica Enorme Columna de Humo y Fuego

La noche de ayer, 21 de junio de 2026, se reportó una fuerte columna de humo y fuego en la refinería 'Antonio Dovalí Jaime' de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el puerto de Salina Cruz, Oaxaca.

El fuego intenso y la columna de humo se podía observar desde cualquier punto de la ciudad y puso en alerta a la población.

Algunos conocedores de la planta de refinación señalaron que podía tratarse de un incidente similar al ocurrido hace casi dos meses, cuando una explosión en la planta Hidros II dejó al menos una persona fallecida y cinco lesionadas.

¿Qué Pasó en la refinería "Antonio Dovalí Jaime”?

Más tarde, Franco Azúa del área de prensa de la refinería de Pemex, indicó que se trató de un desfogue controlado en la refinería 'Antonio Dovalí Jaime' , lo que provocó que las flamas del quemador de piso incrementaran su altura.

Dijo que es parte del proceso de limpieza del tren de refinación y que no representa ningún riesgo, tanto para los trabajadores de Pemex como para la población de la ciudad de Salina Cruz.

Con información de N+