Accidentes

Fuga de Gas Moviliza a Protección Civil en Portal de Lincoln, García, NL

Una fuga de gas se registró en Portal de Lincoln, en García, luego de que una retroexcavadora dañara una tubería durante trabajos en la zona.

Emergencia por fuga de gas en Portal de Lincoln activa protocolos de Protección CivilFuga de gas moviliza a Protección Civil en Portal de Lincoln, García.Foto: N+

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Una fuga de gas movilizó a Protección Civil de Nuevo León en Portal de Lincoln, García, tras el daño a una tubería durante trabajos con una retroexcavadora.

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