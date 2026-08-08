Fuga de Gas Moviliza a Protección Civil en Portal de Lincoln, García, NL

Una fuga de gas provocó la movilización de elementos de Protección Civil de Nuevo León la tarde de este viernes 7 de agosto de 2026, luego de que se reportara un incidente en el cruce de las avenidas John F. Kennedy y Lincoln, en el sector Portal de Lincoln, en el municipio de García.

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De acuerdo con el reporte preliminar el incidente ocurrió cuando una retroexcavadora realizaba trabajos en la zona y presuntamente dañó una tubería de gas, lo que originó el escape del combustible y generó la activación de los protocolos de emergencia.

Tras recibir el reporte, personal de Protección Civil de Nuevo León se trasladó al sitio para evaluar la situación y llevar a cabo las acciones necesarias para controlar la fuga, además de coordinar las medidas preventivas que permitieran reducir cualquier riesgo para la población.

Hasta el momento las autoridades no habían informado sobre personas lesionadas, intoxicadas o evacuadas como consecuencia del incidente. Tampoco se habían dado a conocer afectaciones adicionales en casas, comercios o infraestructura cercana.

Autoridades piden mantenerse informados

Mientras continúan los trabajos de atención, las autoridades recomendaron a la población evitar acercarse al área donde se registró la fuga y permitir el paso de las unidades de emergencia para facilitar las maniobras de control.

Con información de Alejandro Rodríguez /Noticias N+

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