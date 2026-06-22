¿Quién Es Andy Burnham, Aspirante Favorito a Primer Ministro del Reino Unido?

El exalcalde del Gran Mánchester, Andy Burnham, confirmó este lunes 22 de junio que se presentará para suceder a Keir Starmer como líder del Partido Laborista y como primer ministro del Reino Unido.

De camino en tren hacia Londres, donde asumirá su escaño como diputado, Burnham dijo en X que la dimisión de Starmer, quien reconoció haber perdido la confianza de su partido, "marca el inicio de una transición".

"Es importante que este proceso se lleve a cabo de manera ordenada y responsable. Presentaré mi candidatura como parte de este proceso", aseguró.

En su mensaje, señaló que Reino Unido espera estabilidad, seriedad y un enfoque continuo en los temas que más importan.

"Y eso es lo que tendrá", prometió el hincha del Everton.

Asimismo, hizo un llamado a la unidad, mientras se concreta la elección de un nuevo liderazgo. Enseguida enlistó su agenda y señaló que "los cambios políticos" no deben distraer a los funcionarios de su responsabilidad por el bienestar de la ciudadanía.

"La gente quiere ver avances en el crecimiento económico, el costo de vida, los servicios públicos, la vivienda y las oportunidades para la próxima generación", expuso.

"El movimiento laborista siempre ha sido más fuerte cuando mira hacia el futuro con confianza y determinación. Eso es lo que haremos a partir de ahora y nos aseguraremos de que esta transición sea un proceso positivo de renovación para nuestro partido y para nuestro país", finalizó.

¿Quién es Andy Burnham?

Keir has given huge service to our country and I want to thank him for his leadership and dedication during such a challenging period.



His decision marks the beginning of a transition and it is important that this process is conducted in an orderly and responsible way. I will… — Andy Burnham (@AndyBurnhamGM) June 22, 2026

Andy Burnham, de 56 años, es conocido como "el rey del Norte", un alias que se ganó durante la pandemia de Covid-19.

Nació en Liverpool en 1970. Su padre era ingeniero de telecomunicaciones y su madre trabajaba como recepcionista en un consultorio médico. Creció en Culcheth, un pueblo de Cheshire cercano a Makerfield. Es de ascendencia irlandesa y se formó en escuelas públicas católicas. Estudió Literatura Inglesa en la Universidad de Cambridge.

En la década de 1990 trabajó como periodista en revistas especializadas y luego pasó a la política, donde fue investigador parlamentario antes de ser elegido diputado en 2001 por Leigh.

Tras ser electo diputado a sus 31 años, fue nombrado viceministro en el gobierno de Tony Blair. Más tarde, durante el mandato de Gordon Brown, llegó al gabinete y ocupó los cargos de secretario jefe del Tesoro, secretario de Cultura, Medios y Deporte, y después secretario de Salud.

En 2017 dejó su escaño para competir por la alcaldía del Gran Mánchester, tras haber perdido en dos ocasiones la elección para liderar el Partido Laborista. En la última, en 2015, comenzó como favorito, pero fue derrotado por Jeremy Corbyn, a quien veía como representante de la élite del partido en Londres.

Keir Starmer, que entonces también era diputado, apoyó a Burnham. Sin embargo, en 2020, cuando Starmer buscó convertirse en líder laborista, Burnham no lo respaldó porque había dos candidatas del norte de Inglaterra en la contienda.

Se trata de un comunicador nato conocido por su afabilidad y carisma. Desde 2017 que asumió la alcaldía construyó una imagen de optimismo, activismo y esa forma de hablar sincera y sin rodeos tan típica del norte de Inglaterra.

En su momento se opuso al Brexit y su discurso de "manchesterismo" se basa en que servicios como el agua, la luz, el transporte y la vivienda deben estar en manos públicas.

¿Salvador laborista?

Ahora es visto como el posible salvador del Partido Laborista frente al partido populista de derecha Reform UK, liderado por Nigel Farage.

El viernes pasado, Burnham logró la victoria del escaño de Makerfield, un distrito entre Manchester y Liverpool. Fue una elección legislativa parcial en el norte de Inglaterra.

Con ese triunfo se garantizó la posición indispensable para poder aspirar al liderazgo del Partido Laborista y al puesto de primer ministro.

Los críticos describen a Burnham como un "camaleón político" que se enfrentaría a las mismas limitaciones económicas que han lastrado al deslucido gobierno de Starmer, y al mismo electorado inquieto e impaciente, según un perfil del New York Times.

Otras personas lo señalan como alguien que siempre está dispuesto a escuchar a la gente y caerles bien. Lo mismo lo identifican como parte de la "izquierda blanda" de su fuerza política y le cuestionan que trabajó bajo el mando de tres líderes laboristas muy diferentes: Blair, Brown y Corbyn. De ahí que lo consideran "maleable", según el NYT.

Es una figura carismática en el seno del laborismo, pero necesitará el apoyo de un mínimo de 81 diputados laboristas -el 20 % del grupo parlamentario-. Se estima que ya cuenta con al menos 200 respaldos.

Está previsto que el exalcalde preste juramento como miembro del Parlamento este lunes.

ASJ