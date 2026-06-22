¿Quién Es Andy Burnham, Aspirante Favorito a Primer Ministro del Reino Unido?

Andy Burnham confirmó que presentará su candidatura para suceder a Keir Starmer como líder del Partido Laborista y como primer ministro del Reino Unido.

Andy BurnhamLo mismo lo identifican como parte de la "izquierda blanda" de su fuerza política y le cuestionan que trabajó bajo el mando de tres líderes laboristas muy diferentes. Foto: Reuters.

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Con la salida de Keir Starmer, Andy Burnham confirma su candidatura para liderar el Partido Laborista y ser primer ministro. ¿Será él quien guíe el cambio en el Reino Unido?

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