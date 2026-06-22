Alan Greenspan, Expresidente de la Fed, Murió a los 100 Años

Alan Greenspan, presidente de la Reserva Federal en tiempos de prosperidad y crisis en Estados Unidos, murió a los 100 años por complicaciones de Parkinson

Alan GreenspanEjerció una poderosa influencia en la economía estadounidense durante su mandato y supervisó la segunda expansión económica más larga de la historia de EUA. Foto: Reuters.

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A los 100 años, Alan Greenspan, figura clave de la economía estadounidense, falleció por complicaciones de Parkinson. Conoce cómo su liderazgo en la Fed cambió el rumbo económico.

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