¿Cómo Queda la Tasa de Interés en EUA? Esto Decidió la Fed, Dirigida por Kevin Warsh

Así quedó la Tasa de Interés en EUA, al término de la primera junta de política monetaria dirigida por el nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh

Aspectos de dólares estadounidenses,Aspectos de dólares estadounidenses, Foto: Cuartoscuro | Archivo

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La Fed, bajo la dirección de Kevin Warsh, mantiene la tasa de interés entre 3.5% y 3.75% en medio de una inflación del 4.2%. ¿Qué significa esto para la economía de EUA?

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