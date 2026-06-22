EUA Reporta Otro Ataque a Lancha en el Caribe: Mueren Dos Personas Más

El Comando Sur de Estados Unidos informó que realizó una operación marítima en una ruta de narcotráfico del Caribe. Dos hombres murieron y seis sobrevivientes fueron rescatados.

Momento en que EUA dirige otro ataque a una lancha en el Pacífico. Foto: Captura de pantalla X @@SouthcomMomento en que EUA dirige otro ataque a una lancha en el Pacífico. Foto: Captura de pantalla X @@Southcom

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Operación militar de EUA en el Caribe: dos muertos y seis sobrevivientes tras ataque a lancha de narcotráfico. La campaña suma 65 ataques. ¿Qué opinas de esta estrategia?

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