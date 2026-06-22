EUA Reporta Otro Ataque a Lancha en el Caribe: Mueren Dos Personas Más

El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) informó que este 21 de junio llevó a cabo una operación militar en el Caribe contra una embarcación que, según la inteligencia estadounidense, estaba involucrada en actividades de narcotráfico y era operada por organizaciones que Washington ha designado como grupos terroristas.

De acuerdo con el reporte oficial, publicado en X, la acción fue ordenada por el comandante de SOUTHCOM, el general Francis L. Donovan, y ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear. La embarcación navegaba por una zona identificada por las autoridades estadounidenses como una de las principales rutas utilizadas para el tráfico de drogas en el Caribe.

Durante el operativo, descrito por Estados Unidos como un “ataque cinético letal”, murieron dos hombres a quienes las autoridades estadounidenses señalaron como presuntos integrantes de estas organizaciones. Además, seis hombres sobrevivieron.

Tras la acción, SOUTHCOM notificó a la Guardia Costera de Estados Unidos para activar protocolos de búsqueda y rescate dirigidos a los sobrevivientes. El mando militar aseguró que ningún integrante de las fuerzas estadounidenses resultó herido.

On June 21, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/34cDvvcwxe — U.S. Southern Command (@Southcom) June 22, 2026

Operación cuestionada

La acción fue ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta 'Lanza del Sur', que Estados Unidos ejecuta en aguas internacionales de hace 10 meses.

Con el ataque de este domingo, la ofensiva suma al menos 65 ataques contra embarcaciones y más de 200 muertos, según recuentos de medios especializados basados en datos oficiales del Comando Sur.

La campaña ha sido objeto de escrutinio en Washington y, en mayo, la oficina del inspector general del Pentágono abrió una evaluación para determinar si el Comando Sur siguió los protocolos de selección de objetivos durante estas operaciones, que han dejado la mayoría de las víctimas en aguas del Pacífico oriental.