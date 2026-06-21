Perfil: ¿Quién es Abelardo de la Espriella, Presidente Electo de Colombia?

Abelardo Gabriel de la Espriella Otero, "El Tigre", pasó de ser uno de los abogados más conocidos de Colombia a convertirse en una de las figuras políticas más influyentes del país. Con una campaña basada en la seguridad, la reducción del Estado y la defensa de valores conservadores, el jurista y empresario se perfila como el próximo presidente colombiano tras imponerse en las elecciones de 2026.

Nacido el 31 de julio de 1978 en Bogotá y criado en Montería, departamento de Córdoba, De la Espriella proviene de una familia vinculada tanto al ámbito político como al empresarial. Estudió Derecho en la Universidad Sergio Arboleda y posteriormente cursó estudios de especialización en áreas como derecho penal, administrativo y criminología.

Su notoriedad pública comenzó en los tribunales. En 2002 fundó su propia firma legal, especializada en litigios penales y corporativos. A lo largo de su carrera representó a personajes que protagonizaron algunos de los casos más mediáticos del país, entre ellos el empresario David Murcia Guzmán, creador del esquema financiero DMG, con el cual fueron estafados más de 200 000 ahorristas.

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De la Espriella fue abogado del empresario Alex Saab, acusado de lavado de dinero y de ser presuntamente testaferro de Nicolás Maduro. La firma también ejerció la defensa de Natalia Ponce de León, víctima de ataque con ácido y de la familia de Rosa Elvira Cely víctima de feminicidio.

Paralelamente desarrolló una faceta empresarial que incluyó marcas de moda masculina, bebidas premium, proyectos gastronómicos y negocios relacionados con el café. Su presencia constante en redes sociales, sumada a un estilo de vida lujoso y a incursiones en el mundo artístico y editorial, contribuyó a convertirlo en una celebridad fuera del ámbito jurídico.

¿De izquierda o de derecha?

La respuesta es clara: Abelardo de la Espriella se define como un político de extrema derecha. Su plataforma propone endurecer la lucha contra la delincuencia, reducir el tamaño del Estado, bajar impuestos, fortalecer la propiedad privada y reactivar la industria petrolera. También mantiene posturas conservadoras en temas sociales, oponiéndose al aborto, al feminismo y a la adopción por parte de parejas del mismo sexo.

En materia internacional, ha expresado admiración por líderes como Donald Trump, Javier Milei y Nayib Bukele, cuyas políticas de seguridad y libre mercado han servido de inspiración para su proyecto político.

Del derecho a la Casa de Nariño

En 2024 creó el movimiento Defensores de la Patria y lanzó su candidatura presidencial con el respaldo de sectores conservadores, militares retirados y grupos evangélicos. Su discurso de "mano dura" contra el crimen y su imagen de outsider frente a la clase política tradicional le permitieron ganar terreno rápidamente entre el electorado.

En la primera vuelta electoral obtuvo cerca de 10 millones de votos y avanzó al balotaje frente al candidato de izquierda Iván Cepeda. Los resultados preliminares de la segunda vuelta lo colocaron como ganador por un estrecho margen, consolidando el giro hacia la derecha en la política colombiana.