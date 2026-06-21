Perfil: ¿Quién es Abelardo de la Espriella, Presidente Electo de Colombia?

Abogado, empresario y figura mediática, Abelardo de la Espriella construyó una carrera entre los tribunales y los negocios antes de llegar a la política con un discurso de mano dura.

Abelardo de la Espriella, levanta el puño cerrado en un colegio electoral durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Barranquilla, Colombia, el 21 de junio de 2026. Foto: AFPAbelardo de la Espriella, levanta el puño cerrado en un colegio electoral durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Barranquilla, Colombia, el 21 de junio de 2026. Foto: AFP

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¿Quién es Abelardo de la Espriella? De abogado a presidente de Colombia en 2026, su discurso de mano dura y valores conservadores lo llevaron a la cima política. Descubre su historia.

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