Precio del Dólar Hoy SÁBADO 20 de Junio de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

El peso mexicano tuvo un ligero avance en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense el cierre de la semana laboral

Dólares de diferentes denominacionesEl precio del dólar estadounidense cambia durante todo el día. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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El dólar cerró el 19 de junio a 17.3345 pesos según Banxico. Este sábado, el tipo de cambio para obligaciones es de 17.3688. Conoce cómo afecta el mercado cambiario en México.

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