Por Sobrepoblación Analizan Reubicar a Tigres de Bengala en Hidalgo

Por sobrepoblación, 6 tigres de Bengala podrían ser reubicados del Bioparque Tekuayán en Tizayuca, Hidalgo.

Autoridades de medio ambiente del municipio ya analizan trasladar estos ejemplares a otros lugares para darles una mejor calidad de vida con áreas adecuadas para el desarrollo de los animales.

Al respecto Alejandro Cuevas, director de Ecología y Medio Ambiente de Tizayuca, indicó:

"Tenemos aproximadamente 35 tigres de Bengala de diferentes edades, este tema atiende a que precisamente tenemos que darle los lugares adecuados a nuestros animales, entonces esto va más en un enfoque a un programa que tenemos de natalidad, a un control de natalidad de nuestros ejemplares"

Juan Manuel Hernández González, uno de los veterinarios que desde hace más de 10 años ha acompañado en el proceso de recuperación a los ejemplares que fueron rescatados de los circos, aseguró:

"Los más adultos vienen de circos, cuando se cerraron los circos llegaron aquí, ya son adultos, tengo varios geriátricos, he tenido algunos problemas con insuficiencia renal ya por la edad, luego me dicen está muy delgado, pero ya es un animal de 20, 26 años"

Arles, un visitante, señaló sobre la situación de los animales:

"De maravilla, están muy bien cuidados, se me hace increíble que gracias a ellos les den otro tipo de vida"

Traslado de los animales

El traslado de los animales deberá ser a lugares aptos para su estancia y que cumplan con las reglas ambientales, incluso solicitar que los acepten en el santuario de vida silvestre en Denver, Colorado en Estados Unidos.

"En este caso muchos de estos animales se prevé que puedan llegar a predios o infraestructuras de manejo de vida silvestre, a unidades de manejo ambiental o a algunos zoológicos", explicó Alejandro Cuevas, director de Ecología y Medio Ambiente de Tizayuca.

En tanto se resuelve la reubicación, el director de Ecología y Medio Ambiente de Tizayuca indicó que ya iniciaron con un programa de natalidad para controlar la reproducción de las especies.

Con información de Bertha Alfaro

LECQ