Por Sobrepoblación Analizan Reubicar a Tigres de Bengala en Hidalgo

Autoridades de medio ambiente de Tizayuca analizan trasladar a los ejemplares a otros lugares para darles una mejor calidad de vida con áreas adecuadas para su desarrollo

Tigres de Bengala del Bioparque Tekuayán en TizayucaFoto: Facebook @TekuayanBioTiza

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Por sobrepoblación, 6 tigres de bengala en Hidalgo podrían ser reubicados. Autoridades buscan mejorar su calidad de vida en lugares adecuados.

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