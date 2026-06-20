¿Por Qué Expulsaron a Miguel Almirón, Jugador de Paraguay en Encuentro ante Turquía?

El jugador paraguayo fue expulsado en la primera parte del encuentro, tras un altercado con Mert Muldur de Turquía

Miguel Almirón de Paraguay discute con el árbitro Iván Barton durante el partido ante Turquía.Foto: IMAGN IMAGES vía Reuters

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Miguel Almirón expulsado por taparse la boca en el partido Paraguay vs Turquía. Conoce la nueva regla que cambió el juego mientras Paraguay sigue en la lucha del Mundial.

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