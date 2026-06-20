¿Por Qué Expulsaron a Miguel Almirón, Jugador de Paraguay en Encuentro ante Turquía?

Miguel Almirón, centrocampista de la selección de Paraguay recibió una tarjeta roja directa por ​taparse la boca durante un ‌enfrentamiento con Mert Muldur de Turquía el viernes, en la primera aplicación de esta nueva ⁠norma en el Mundial.

Almirón fue expulsado en ‌la primera parte del encuentro, ⁠tras el altercado, la expulsión fue confirmada por el VAR cuando Paraguay ​ganaba ​1-0 ‌en ‌el partido del Grupo D.

Nueva regla

La nueva regla indica que los jugadores que se tapen la boca ​con la mano, el brazo o la camiseta ‌en situaciones ‌de enfrentamiento se harán acreedores a la tarjeta roja.

Esta norma entró en vigor luego de que Gianluca Prestianni, del Benfica, fuera acusado de ‌proferir insultos discriminatorios contra Vinícius ⁠Jr., del Real Madrid, con la boca ​tapada.

Paraguay vs Turquía

Paraguay que después de la expulsión de Miguel Almirón, jugó toda la segunda parte en inferioridad, consiguió la victoria ante Turquía que le permite seguir aspirando a clasificar a dieciseisavos de final del Mundial.

Con información de Reuters

LECQ