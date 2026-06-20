¿Por Qué Expulsaron a Miguel Almirón, Jugador de Paraguay en Encuentro ante Turquía?

Miguel Almirón, centrocampista de la selección de Paraguay recibió una tarjeta roja directa por taparse la boca durante un enfrentamiento con Mert Muldur de Turquía el viernes, en la primera aplicación de esta nueva norma en el Mundial.
Almirón fue expulsado en la primera parte del encuentro, tras el altercado, la expulsión fue confirmada por el VAR cuando Paraguay ganaba 1-0 en el partido del Grupo D.
Nueva regla
La nueva regla indica que los jugadores que se tapen la boca con la mano, el brazo o la camiseta en situaciones de enfrentamiento se harán acreedores a la tarjeta roja.
Esta norma entró en vigor luego de que Gianluca Prestianni, del Benfica, fuera acusado de proferir insultos discriminatorios contra Vinícius Jr., del Real Madrid, con la boca tapada.
Paraguay vs Turquía
Paraguay que después de la expulsión de Miguel Almirón, jugó toda la segunda parte en inferioridad, consiguió la victoria ante Turquía que le permite seguir aspirando a clasificar a dieciseisavos de final del Mundial.
Con información de Reuters
LECQ