Turquía vs Paraguay: Resultado del Partido del Mundial 2026

Este viernes 19 de junio se llevó a cabo el partido Turquía vs Paraguay en el Estadio Sede de San Francisco. Fue un duelo de la segunda jornada del Grupo D, en el que Estados Unidos ya clasificó a la segunda ronda.

Turquía y Paraguay llegaron a este compromiso con la urgencia de sumar 3 puntos, luego de que en la jornada inaugural perdieron sus respectivos partidos. Los paraguayos fueron goleados 4-1 por Estados Unidos, mientras que los turcos cayeron 2-0 ante Australia.

Así que guaraníes y turcos no se pueden dar el lujo de perder, ya que una derrota significa quedar eliminados. De ahí la relevancia de este encuentro para ambas selecciones.

En el Grupo D, Estados Unidos llegó a 6 unidades luego de superar 2-0 a Australia esta mañana. Los Socceroos son segundos del sector, con 3 puntos.

El partido Turquía vs Paraguay arrancó con emociones, ya que Paraguay se puso adelante muy temprano. Apenas a los 2 minutos de juego cayó el 1-0 para los sudamericanos.

Fue el mediocampista Matías Galarza quien le pegó con potencia y colocación al esférico desde fuera del área, para mandarlo pegado al poste. El arquero Ugurcan Cakir se lanzó, pero no pudo detener el tiro a ras de pasto.

Los turcos trataron de reaccionar, pero ni Hakan Calhanoglu, ni Arda Guler o Kenan Yıldız estaban finos frente al arco defendido por el cancerbero Orlando Gil.

Paraguay se tiró atrás muy pronto, para aguantar la ventaja y atacar con base en contragolpes. Una estrategia arriesgada cuando faltaba un mundo de tiempo por delante.

Turquía tenía posesión de la pelota, pero no era suficientemente vertical como para generar opciones serias de gol. Y eso facilitaba la labor de la defensa guaraní.

En el minuto 32 se salvó Paraguay, cuando el remate de cabeza de Mert Muldur se estrelló en el travesaño y luego picó unos centímetros antes de la línea de gol.

Aunque llegaban poco al área enemiga, los sudamericanos se las arreglaban para inquietar a los turcos. Julio Enciso era el atacante más incisivo y tuvo un par de oportunidades antes de la pausa de medio tiempo. Sin embargo no lograron agrandar la ventaja.

La mala noticia para los paraguayos fue que Miguel Almirón se hizo expulsar de la manera más tonta a los 45+4 minutos. Por taparse la boca para insultar a un rival, el árbitro lo echó del terreno de juego luego de revisar la acción en el VAR.

Finalmente Paraguay, que jugó toda la segunda parte en inferioridad por la expulsión de Miguel Almirón, consiguió la victoria ante Turquía que le permite seguir aspirando a clasificar a dieciseisavos de final del Mundial.

El resultado también hace que Estados Unidos, asegure la primera plaza del Grupo D, después de haberse convertido en el segundo equipo, luego de México, en clasificarse para dieciseisavos.

Con información de N+ | AFP