Turquía vs Paraguay: Resultado del Partido del Mundial 2026

Continuó la segunda jornada del Grupo D con el partido Turquía vs Paraguay, un duelo de equipos desesperados que buscaban su primera victoria

Matías Galarza hizo el 1-0 a favor de ParaguayMatías Galarza marcó el primer gol de Paraguay ante Turquía. Foto: Reuters

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En el Mundial 2026, Turquía y Paraguay lucharon por su primera victoria en el Grupo D. Un gol temprano de Paraguay marcó el inicio del partido. ¿Quién se llevó los 3 puntos?

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Turquía vs Paraguay Hoy: Resumen y Resultado del Partido en el Mundial 2026