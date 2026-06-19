Escocia vs Marruecos Hoy: ¿Cómo Quedó el Partido del Grupo C del Mundial 2026?

Las selecciones de Escocia y Marruecos se enfrentaron en la segunda fecha del Mundial 2026, en busca del liderato en el Grupo C

Escocia y Marruecos sostuvieron un duelo muy intenso en el Mundial 2026Escocia y Marruecos sostuvieron un duelo muy intenso en el Mundial 2026. Foto: Reuters

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Marruecos buscaba tomar ventaja en el Grupo C ante Escocia. Un partido lleno de emociones y oportunidades perdidas. Conoce todos los detalles.

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