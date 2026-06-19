Escocia vs Marruecos Hoy: ¿Cómo Quedó el Partido del Grupo C del Mundial 2026?

Este viernes 19 de junio se llevó a cabo la segunda fecha del Grupo C en el Mundial 2026, con el liderato en juego. El primer duelo fue Escocia vs Marruecos, seguido del choque Brasil vs Haití. Los ganadores estarán además amarrando su boleto a la siguiente fase.

El partido Escocia vs Marruecos se llevó a cabo en el Estadio Sede de Boston, Estados Unidos. Los marroquíes necesitaban con urgencia una victoria, luego de empatar 1-1 ante Brasil en su debut.

Mientras que Escocia, que superó 1-0 a Haití previamente, afrontó el compromiso con menos apuro aunque con la misión de obtener el triunfo para treparse a la cima del sector.

Marruecos empezó muy bien el juego, ya que se puso arriba apenas a los 2 minutos de juego: El delantero Ismael Saibari mandó el 1-0 a las redes. Con la ventaja, el combinado marroquíe pudo manejar el ritmo de juego.

Y aunque Escocia reaccionó con pundonor, apostando a los balones largos y al juego aéreo, no estaba atinado frente al marco defendido por el arquero Yassine Bounou. Así fueron transcurriendo los minutos, sin que lograran emparejar.

Luego de 45 minutos, Marruecos logró aguantar el marcador a favor y crear algunas ocasiones de peligro que le metieron presión a la zaga escocesa.

En la parte complementaria el partido se tornó ríspido, con muchas faltas en zonas intrascendentes. Los Leones del Atlas se vieron muy peligrosos al ataque y estrellaron al menos dos pelotas en los postes del arco de Angus Gunn.

Aunque llegaban poco al área enemiga, los escoceses no dejaban de incomodar a los zagueros rivales. El delantero Scott McTominay fue el más insistente ante la meta, pero le faltó puntería al definir.

En el minuto 65 fue Ryan Christie quien voló su disparo cuando estaba sin marca en el borde del área de Marruecos, luego de un buen pase de McTominay.

Con más garra que paciencia, los escoceses siguieron insistiendo en la recta final, mentiras que los Leones del Atlas se replegaron y apostaron a tratar de hacer daño al contragolpe.

Luego de 90 minutos, con un cierre trepidante y llegadas de peligro en ambas áreas, finalizó el partido. Con el 1-0, Marruecos llegó a 4 unidades en el Grupo C, mientras que Escocia se quedó con los 3 puntos que ya tenía.

Con información de N+