Madre Vozinha, Portero de Cabo Verde, Llega a EUA para Asistir al Próximo Partido de su Hijo

El portero de Cabo Verde se dijo emocionado de reunirse con su madre, quien inicialmente no había podido acudir al Mundial 2026 por el alto costo del visado

Vozinha Cumple Sueño en Mundial, "Tenerla Conmigo es Especial", Mamá Llega a EUAAna Candida Evora, madre de Vozinha, portero de Cabo Verde, llega a Estados Unidos tras obtener su visa. Foto: Reuters

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Rodeada por personal de la máxima autoridad del futbol mundial y del aeropuerto, atravesó un pequeño grupo de periodistas que la esperaban antes de subir a un ascensor y continuar su viaje para reunirse con su hijo

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Mamá de Vozinha Llega a EUA para el Mundial 2026: "Tenerla Conmigo es Especial" Dijo el Portero de Cabo Verde