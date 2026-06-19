Madre Vozinha, Portero de Cabo Verde, Llega a EUA para Asistir al Próximo Partido de su Hijo

La historia en el Mundial 2026 del portero de Cabo Verde, Vozinha, dio otro giro este viernes 19 de junio, cuando su madre por fin llegó a Miami tras recibir la visa de Estados Unidos, lo que le permitirá ver a su hijo jugar frente a Uruguay el domingo.

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Ana Candida Évora viajó desde Praia, la capital de Cabo Verde, después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos le concediera el visado tras las emotivas declaraciones de Vozinha tras el empate a 0-0 de los debutantes en el torneo ante España, partido en el que el futbolista de 40 años fue nombrado mejor jugador del encuentro.

Vozinha dijo que estaba encantado de que su madre pudiera por fin verle jugar en el Mundial en persona, pero dejó en claro que quería que la atención volviera al equipo, ahora que Cabo Verde se prepara para un partido que podría acercarle a las rondas eliminatorias. “Tenerla (a su madre) aquí conmigo es algo especial”.

Así llegó la mamá Vozinha a EUA

Évora salió de la zona de arribos del Aeropuerto Internacional de Miami a las 15:53 hora local, vestida con una camiseta rosa, y sonrió mientras le estrechaba la mano a miembros del personal acreditados por la FIFA.

Rodeada por personal de la máxima autoridad del futbol mundial del aeropuerto, atravesó un pequeño grupo de periodistas que la esperaban antes de subir a un ascensor y continuar su viaje para reunirse con su hijo antes del partido del domingo por el Grupo H contra Uruguay.

"Quiero desearle buena suerte y que haga un buen partido", dijo a los periodistas.

Hasta el momento se desconoce si estará en Tampa, donde su hijo se aloja antes del partido, o si esperaría hasta el domingo para el reencuentro.

HVI