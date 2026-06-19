Embajador de EUA en México se Reúne con Segob y SRE para Revisar Agenda Migratoria

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, sostuvo un encuentro este viernes 19 de junio de 2026 con el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para revisar la agenda migratoria entre ambos países.

Durante el encuentro, se destacaron los avances alcanzados por el gobierno de México para atender el proceso migratorio, así como la colaboración binacional permanente.

Lo anterior, "basado en el respeto a los principios que sustentan la relación entre ambos países, la cual ha permitido reducir la migración irregular y combatir las redes de tráfico y trata de personas", reiteró el gobierno mexicano.

Vía la red social X, la secretaria de Gobernación dijo que la reunión tuvo como objetivo avanzar con "diálogo, cooperación y respeto" en materia migratoria.

"Junto con el canciller Velasco, nos reunimos con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson, para seguir avanzando con diálogo, cooperación y respeto en materia migratoria", escribió Icela Rodríguez.

Junto con el canciller @r_velascoa, nos reunimos con el embajador de #EEUU en #México, Ronald D. Johnson, para seguir avanzando con diálogo, cooperación y respeto en materia migratoria. 🇲🇽 🇺🇸 @Claudiashein @SergioSalomonC @USAmbMex pic.twitter.com/Zri7ca5jHb — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) June 19, 2026

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