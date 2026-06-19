Embajador de EUA en México se Reúne con Segob y SRE para Revisar Agenda Migratoria

Durante el encuentro, se destacaron los avances alcanzados por el gobierno de México para atender el proceso migratorio

El embajador estadounidense con los secretarios de Segob y SRE. Foto: SegobEl embajador estadounidense con los secretarios de Segob y SRE. Foto: Segob
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