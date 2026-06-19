Endrick, la Joya que Espera su Turno para Brillar con Brasil en el Mundial 2026

La Selección de Brasil fue muy cuestionada luego de su empate de 1-1 ante Marruecos en el primer duelo del Grupo C en el Mundial 2026. Y uno de los nombres que ha cobrado fuerza en los últimos días es el de Endrick, la joya del futbol que muchos fans ven como una buena opción al ataque.

Reportes de la prensa deportiva señalan que Endrick es el jugador de la selección carioca más buscado en redes sociales en los últimos días, incluso por encima de Vinicius Junior o Neymar. También es el más googleado, ya que está en las conversaciones sobre lo que necesita el técnico Carlo Ancelotti para revolucionar el ataque brasileño.

Endrick, de 19 años de edad, fue convocado por Carlo Ancelotti debido a su buena temporada en el Olympique de Lyon. La carta del joven futbolista pertenece al Real Madrid, pero pidió su salida a préstamo para contar con más minutos de juego y ganarse un lugar en la Canarinha.

Y es que cuando estaba en el Real Madrid prácticamente no jugaba, pero en el Olympique se volvió titular indiscutible y sumó ocho goles y ocho asistencias en 21 partidos en todos torneos.

Endrick, la "rara joya del futbol" que siempre se está desafiando

El lateral Danilo, uno de los líderes de la selección brasileña en el Mundial 2026, espera que Endrick tenga más protagonismo en la Canarinha porque es "una rara joya del futbol".

"Es potente. Tiene estrella, a veces hace cosas que uno no sabe cómo las ha hecho. Queremos tenerlo cerca. Hoy en el entrenamiento marcó varios goles”, describió Danilo en una rueda de prensa en el hotel de concentración, en Nueva Jersey, Estados Unidos.

Y mostró su deseo de que Endrick pueda "tener el mayor protagonismo posible dentro de la selección". Porque “para jugadores como yo, para Casemiro o Neymar, es nuestra última oportunidad. La selección va a continuar con los jóvenes. Entonces, haremos lo que podamos hacer para que ellos se sientan importantes y logren trascender".

Los motores de Endrick son el coraje, el orgullo y el deseo de trascender: "Siempre me levanté de la cama pensando en dar lo mejor cada día. Sabía que si daba el máximo, todo el mundo lo iba a ver. Estaba en mis manos, así que nunca dejé que el miedo me dominara”, comentó.

Esas declaraciones reflejan su fuerte mentalidad desde sus inicios en las categorías inferiores del Palmeiras. "Nadie entrena más que Endrick. Cuando tenía 15 años y hacíamos entrenamientos de fuerza, él levantaba más que los chicos de la Sub 17", recordó João Paulo Sampaio, entrenador de categorías inferiores.

"Él siempre se va a estar desafiando y por eso es tan diferente", añadió Sampaio.

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Endrick admira a Neymar y compartir el Mundial con él es especial

Admirador de Neymar, la joven perla de Brasil asegura que vivir la experiencia mundialista junto a él es algo que lo entusiasma: "Una Copa del Mundo es especial y, para alguien que está en el inicio de su carrera, tener a su lado a jugadores que ya la disputaron más de una vez va a ayudar mucho".

Endrick no jugó en el empate 1-1 ante Marruecos en la primera jornada del Grupo C del Mundial 2026. Estuvo calentado, pero regresó cabizbajo a la banca cuando supo que no sería uno de los cinco cambios del entrenador Carlo Ancelotti.

"Siempre le digo 'mantén la cabeza fresca' para que estés listo cuando tengas la oportunidad de entrar al campo”, dijo el veterano Danilo, quien espera que la nueva joya del futbol brasileño explote su potencial.

La afición de Brasil también espera, como lo ha manifestado en redes sociales, que el joven de 19 años reciba oportunidad ante Haití y sea un revulsivo a la ofensiva. Porque la Canarinha necesita gol, si quiere trascender en el Mundial 2026.

Brasil se ubica en el Grupo C del Mundial 2026. En el primer juego empató 1-1 con Marruecos y hoy 19 de junio se enfrenta con Haití. Su tercer duelo será el miércoles 24 de junio ante Escocia.

Con información de N+