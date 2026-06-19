Endrick, la Joya que Espera su Turno para Brillar con Brasil en el Mundial 2026

Luego del empate ante Marruecos, en el primer juego del Mundial, el nombre de Endick suena para ser un revulsivo en la Selección de Brasil. Estos son los detalles sobre la joya de 19 años

Endrick no jugó en el primer partido de Brasil en el Mundial 2026, ante MarruecosEndrick no jugó en el primer partido de Brasil en el Mundial 2026, ante Marruecos. Foto: CBF

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Endrick, la joya de Brasil, podría ser el revulsivo que la Canarinha necesita en el Mundial 2026. Con 19 años, su talento en el Olympique de Lyon lo ha puesto en el radar de todos. ¿Será su momento ante Haití?

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