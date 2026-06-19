Burlas a Son Heung-Min por Servicio Militar Desatan Crisis en Corea del Sur

La selección de Corea del Sur restringió entrevistas tras comentarios ofensivos contra Son Heung-min

Polémica mediática rodea a Son Heung-min en Corea del SurPolémica mediática rodea a Son Heung-min en Corea del Sur. Foto: Archivo | AP

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Las burlas estuvieron relacionadas con la exención militar que obtuvo el capitán tras los Juegos Asiáticos de 2018

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