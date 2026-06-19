Burlas a Son Heung-Min por Servicio Militar Desatan Crisis en Corea del Sur

La selección de Corea del Sur enfrenta una fuerte polémica fuera de las canchas tras un conflicto con periodistas de su propio país. La controversia estalló luego de que algunos comunicadores realizaran comentarios considerados ofensivos contra Son Heung-Min, capitán del combinado nacional y una de las figuras más importantes en la historia del futbol surcoreano. La situación provocó tal molestia dentro del equipo que se decidió suspender temporalmente las conferencias de prensa y entrevistas con medios locales.

La medida ha generado un intenso debate en Corea del Sur, donde Son Heung-Min no solo es un referente deportivo, sino también una de las personalidades más influyentes del país. El caso vuelve a poner bajo los reflectores la relación entre la prensa y los atletas de alto rendimiento, además de reabrir una discusión sensible sobre el servicio militar obligatorio.

Las burlas contra Son Heung-min que desataron la crisis

La polémica comenzó el pasado 7 de junio durante una sesión de entrenamiento de la selección surcoreana. De acuerdo con reportes de medios locales, dos periodistas cuestionaron públicamente a Son Heung-Min y realizaron comentarios burlones relacionados con el hecho de que no cumplió el servicio militar obligatorio en las mismas condiciones que la mayoría de los hombres surcoreanos.

Las declaraciones fueron recibidas con indignación por parte de jugadores, integrantes del cuerpo técnico y directivos de la selección, quienes consideraron que los comentarios cruzaron una línea de respeto hacia un futbolista que ha representado al país durante años en la élite del futbol mundial.

El incidente escaló rápidamente y terminó provocando una respuesta institucional por parte del equipo nacional, que optó por limitar el contacto con la prensa surcoreana mientras se analiza la situación.

La razón por la que Son Heung-min obtuvo una exención militar

En Corea del Sur, el servicio militar es obligatorio para la mayoría de los hombres aptos físicamente. Sin embargo, la legislación contempla beneficios especiales para deportistas que consiguen logros internacionales de gran relevancia para el país.

Son Heung-Min recibió una exención después de formar parte de la selección que ganó la medalla de oro en los Juegos Asiáticos de 2018. Este triunfo permitió que varios integrantes del equipo accedieran al beneficio establecido por la ley.

Aunque esta excepción evitó que el delantero cumpliera el servicio militar completo, no lo liberó totalmente de sus responsabilidades. El futbolista tuvo que realizar entrenamiento militar básico y participar en actividades de servicio comunitario, requisitos que forman parte de las obligaciones impuestas a los atletas beneficiados por este programa especial.

El tema sigue siendo particularmente sensible en Corea del Sur debido a la importancia social y política que tiene el servicio militar dentro del país.

La Asociación de Futbol respalda a su capitán y condena los comentarios

La Asociación de Futbol de Corea del Sur reaccionó con firmeza tras la controversia y manifestó públicamente su respaldo a Son Heung-Min.

En un comunicado oficial, el organismo explicó que los comentarios generaron molestia, decepción y preocupación dentro de la concentración nacional.

"Las declaraciones provocaron conmoción y decepción entre los integrantes del equipo nacional", señaló la Asociación de Futbol de Corea del Sur en su posicionamiento oficial.

La organización también dejó claro que considera prioritario proteger a los jugadores frente a situaciones que puedan afectar su desempeño o generar un ambiente hostil durante las competencias.

Como parte de esa postura, se decidió restringir temporalmente las entrevistas y conferencias con medios locales, una medida poco habitual que refleja la magnitud del malestar generado por el incidente.

La selección no podrá evitar por completo el contacto con los medios

A pesar de la postura adoptada por el equipo, la selección surcoreana no podrá suspender completamente todas sus actividades de prensa.

Los torneos internacionales suelen incluir compromisos obligatorios con medios de comunicación, patrocinadores y organizadores. Por esta razón, jugadores y miembros del cuerpo técnico deberán continuar participando en ciertos eventos oficiales programados por la competición.

Sin embargo, la decisión de limitar el acceso a medios surcoreanos envía una señal clara sobre el respaldo del plantel hacia su capitán y sobre el rechazo a las declaraciones que originaron la polémica.

Son Heung-Min sigue siendo una de las mayores figuras del futbol asiático

Más allá de la controversia, Son Heung-Min mantiene un lugar privilegiado en la historia del deporte surcoreano. El delantero se ha consolidado como uno de los futbolistas asiáticos más exitosos de todos los tiempos gracias a su trayectoria en Europa y a su papel como líder de la selección nacional.

Su influencia trasciende el terreno de juego y lo convierte en una de las personalidades más reconocidas de Corea del Sur a nivel internacional. Precisamente por ello, el caso ha tenido un impacto mediático considerable y ha reabierto discusiones sobre los límites de la crítica periodística, el trato hacia los atletas de élite y la presión que enfrentan las grandes estrellas deportivas incluso dentro de su propio país.

Con información de Arantza Ocampo