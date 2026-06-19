Exposición Gratis en CDMX: ¿Dónde Ver Objetos Históricos de Pelé, Messi y Ronaldo?

El futbol mueve pasiones en todo el mundo, pero pocas veces los aficionados tienen la oportunidad de acercarse a objetos originales que marcaron la historia de este deporte. En la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX), el Museo Yancuic presenta “Álbum Épico”, una exposición que ya es considerada una de las colecciones de memorabilia futbolística más importantes de América Latina. La muestra reúne más de 300 piezas originales relacionadas con figuras legendarias, selecciones y momentos que transformaron el balompié mundial, además de ofrecer una experiencia interactiva para visitantes de todas las edades.

Más de 300 objetos originales cuentan la historia del futbol como nunca antes

La exposición está integrada por artículos pertenecientes a la colección privada “Épica”, una de las más relevantes en su tipo. A lo largo de tres niveles del Museo Yancuic, los visitantes pueden recorrer distintos momentos históricos que ayudaron a construir la identidad del futbol moderno.

La experiencia no se limita a observar vitrinas. Desde el inicio, cada persona recibe un álbum que deberá completar durante el recorrido. Para lograrlo, tendrá que reunir 14 sellos y un sticker especial distribuidos en diferentes salas, convirtiendo la visita en una actividad interactiva que permite descubrir cada sección con mayor atención.

La muestra está organizada en 11 ejes temáticos, los cuales exploran la evolución del futbol, sus protagonistas y los acontecimientos que dejaron huella en millones de aficionados alrededor del mundo. Entre los objetos exhibidos se encuentran balones, tachones, uniformes, playeras y diversos artículos utilizados por jugadores que marcaron una época.

Las playeras de Messi, Cristiano Ronaldo, Pelé y Rafa Márquez son algunas de las piezas más buscadas

Uno de los mayores atractivos de “Álbum Épico” es la oportunidad de observar de cerca objetos vinculados con algunas de las figuras más importantes en la historia del futbol.

Entre las piezas destacadas se encuentran una playera de Rafa Márquez, considerado uno de los mejores futbolistas mexicanos de todos los tiempos; un uniforme utilizado por Pelé, leyenda brasileña y tres veces campeón del mundo; además de camisetas relacionadas con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, dos de los jugadores más influyentes y exitosos de las últimas décadas.

Cada artículo exhibido permite conocer detalles de las carreras deportivas de estas estrellas y entender la relevancia de los momentos históricos que protagonizaron. La exposición también incluye contenido relacionado con estadios emblemáticos y acontecimientos que cambiaron la forma en que el futbol es vivido por millones de personas.

La muestra también destaca el crecimiento del futbol femenil y el deporte incluyente

Además de rendir homenaje a las grandes figuras del futbol varonil, la exposición ofrece una visión más amplia de este deporte y su evolución social.

Los asistentes encontrarán espacios dedicados al desarrollo del futbol femenil, una disciplina que ha registrado un crecimiento histórico en audiencia y participación durante los últimos años. También se presentan contenidos relacionados con modalidades adaptadas para personas con discapacidad y otras expresiones deportivas que reflejan la diversidad del futbol en distintas regiones del mundo.

Esta perspectiva busca mostrar cómo el deporte ha logrado convertirse en una herramienta de inclusión, identidad y convivencia para millones de personas, más allá de los resultados dentro de la cancha.

Dónde está el Museo Yancuic y hasta cuándo puede visitarse la exposición

El Museo Yancuic está ubicado en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX), específicamente en Avenida Ermita Iztapalapa 2325. La exposición “Álbum Épico” permanecerá abierta al público hasta el próximo 30 de julio, por lo que los aficionados todavía tienen varias semanas para disfrutar del recorrido.

Uno de los aspectos más llamativos es que tanto la entrada al museo como el acceso a la exposición son completamente gratuitos, una característica que la convierte en una de las actividades culturales y deportivas más atractivas de la capital.

Los horarios de visita son los siguientes:

Miércoles a viernes: de 10:00 a 16:00 horas.

Sábados y domingos: de 10:00 a 16:30 horas.

Con cientos de objetos originales, una experiencia interactiva y piezas relacionadas con algunas de las mayores leyendas del futbol mundial, “Álbum Épico” se perfila como una de las exposiciones más atractivas de la Ciudad de México para quienes desean revivir momentos históricos del deporte sin gastar un solo peso.

Con información de Fernanda Sánchez.