Exposición Gratis en CDMX: ¿Dónde Ver Objetos Históricos de Pelé, Messi y Ronaldo?

La entrada es gratuita y la experiencia interactiva permite completar un álbum con sellos durante el recorrido; aquí los detalles

Álbum Épico ofrece una experiencia interactiva y gratuitaÁlbum Épico ofrece una experiencia interactiva y gratuita. Foto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Más de 300 objetos originales narran la historia del futbol en una de las muestras más importantes de América Latina

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+