Captan a una Niña Sola y Encerrada en un Automóvil en Puebla

La menor de entre uno y tres años de edad se encuentra al interior de un vehículo estacionado en la colonia San Ramón de la ciudad de Puebla.

Policía de la ciudad de Puebla investiga el caso.Foto: N+

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Impactante: Una menor fue encontrada sola y encerrada en un auto en Puebla. El vehículo estaba completamente cerrado y la niña lloraba. Las autoridades fueron notificadas. Más detalles en desarrollo.

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