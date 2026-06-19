Captan a una Niña Sola y Encerrada en un Automóvil en Puebla

De última hora reportan a una niña encerrada en un automóvil particular estacionado sobre la calle Rosales y Nardos, en la tercera sección de la colonia San Ramón en la ciudad de Puebla.

Un hombre logró ver que la menor, de entre uno y tres años de edad, se encontraba sola en el vehículo color rojo por lo que dio aviso al número de emergencias 9-1-1.

El reporte escaló en redes sociales por lo que se dio conocimiento a las unidades de emergencia correspondientes para su atención.

Foto: 911 Emergencias

Encuentran a una niña encerrada en un auto sin sus padres en Puebla

De acuerdo al testigo y al video difundido, la niña estaba llorando y lucía acalorada debido a que las ventanas de la unidad están completamente cerradas, esto mencionó: "Aquí está la niña parada, encerrada, está bien sudada, no hay papás"

Cabe destacar que hasta el momento los padres de la pequeña no aparecen y se desconoce el motivo por el cual la dejaron sola y cuánto tiempo llevaría ahí.

La menor quien porta un mameluco y pañal se encuentra angustiada por lo que urge la presencia de las autoridades correspondientes.

Este caso causó indignación entre los vecinos de la zona quienes temían que pasará algo grave con la menor, esto debido a que se ha sabido de casos en donde niños que quedan encerrados en un carro han perdido la vida.

Por ello, se hace un llamado a la sociedad para no realizar estas acciones y siempre cuidar la integridad de los menores de edad.

Estudiante cae de transporte público en movimiento en Puebla

Una estudiante resultó lesionada tras caer de una unidad de la ruta 55 en la intersección de Avenida Juárez y 17 Sur, en limites de la colonia La Paz, y zona Esmeralda de la capital poblana.

Testigos relataron que el vehículo aún tenía desplazamiento cuando ocurrió el incidente. Al sitio, acudieron elementos de la policía municipal para otorgar atención al percance y mantener seguridad en el cruce.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Menor Cae de Transporte Público en Movimiento en la Avenida Juárez de Puebla

La afectada presentó molestias en brazo y pierna, por lo que personal paramédico la valoró en el lugar y otorgó los primeros auxilios. el percance generó afectaciones al tráfico.

Serán las autoridades correspondientes quienes determinen posibles responsabilidades tras las indagatorias

MCS