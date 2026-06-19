Vinculan a Presunto Feminicida de Susana; Fue Asesinada en Zacapoaxtla, Puebla

La víctima habría sido asesinada por su pareja sentimental tras una discusión en Santa Cruz Xaltetela, comunidad del Pueblo Mágico.

Vinculado Proceso Marco Antonio N Susana Asesinada Esposo Pareja Feminicidio Zacapoaxtla PueblaFoto: X @FiscaliaPuebla

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Tras una discusión en Santa Cruz Xaltetela, Susana fue asesinada. Marco Antonio 'N' enfrenta proceso por feminicidio en Puebla. Infórmate sobre los detalles de este caso.

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