Vinculan a Presunto Feminicida de Susana; Fue Asesinada en Zacapoaxtla, Puebla

Este jueves 18 de junio de 2026 se dio a conocer la vinculación a proceso de Marco Antonio “N” por ser el presunto responsable del feminicidio de Susana, ocurrido en el municipio poblano de Zacapoaxtla.

La mujer de 34 años de edad habría sido atacada por su pareja con un objeto punzocortante luego de haber sostenido una discusión el pasado 14 de junio de 2026 en la comunidad de Santa Cruz Xaltetela.

Marco Antonio “N” asesinó a su esposa tras una discusión en Zacapoaxtla, Puebla

De acuerdo a las acciones, el 14 de junio de 2026 la víctima fue agredida con un objeto punzocortante, ocasionándole lesiones de gravedad. Tras los hechos, recibió atención médica y fue trasladada a un hospital de la región; sin embargo, posteriormente perdió la vida.

Elementos de la Policía Municipal de Zacapoaxtla detuvieron en el lugar a Marco Antonio "N", de 31 años, quien fue señalado como el presunto responsable de la agresión.

El hoy vinculado también presentaba lesiones, por lo que recibió atención médica antes de ser puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) obtuvo la vinculación a proceso de Marco Antonio N., de 31 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio, derivado de hechos registrados en la comunidad de Santa Cruz Xaltetela, perteneciente al municipio… pic.twitter.com/FaB3GLyt92 — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) June 19, 2026

Vinculan a proceso a Marco Antonio “N” por el feminicidio de Susana en Zacapoaxtla, Puebla

La FGE Puebla obtuvo la vinculación a proceso de Marco Antonio “N”, de 31 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio, derivado de hechos registrados en la comunidad de Santa Cruz Xaltetela, perteneciente al municipio de Zacapoaxtla.

Como resultado de las diligencias realizadas por la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, se reunieron datos de prueba que permitieron formular imputación en contra del probable responsable y sustentar la solicitud de vinculación a proceso.

Durante audiencia celebrada el 17 de junio de 2026, la autoridad judicial resolvió vincular a proceso al sujeto por el delito de feminicidio, imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y concediendo un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.

Con información de N+

GMAZ