Sujeto Asesinó a su Pareja y la Ocultó Dentro de una Caseta en la Ciudad de Puebla

Mauricio "N" mató a su víctima en el fraccionamiento Condominios del Valle de la capital poblana después de haber ido a dejar a su hija a la escuela.

Sentenciado Mauricio N Feminicidio Fraccionamiento Condominios del Valle PueblaFoto: X @FiscaliaPuebla

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Condenan a Mauricio 'N' por el feminicidio de su pareja en Condominios del Valle, Puebla. 45 años de prisión y justicia para la víctima.

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