Sujeto Asesinó a su Pareja y la Ocultó Dentro de una Caseta en la Ciudad de Puebla

Este lunes 8 de junio de 2026 se dio a conocer la sentencia contra Mauricio “N” por el feminicidio de su pareja en el Fraccionamiento Condominios del Valle de la ciudad de Puebla.

El hoy sentenciado asesinó a la víctima luego de llevar a su hija a la escuela y sostener una fuerte discusión y la metió a una caseta de mantenimiento para tratar de ocultar lo ocurrido.

Mauricio “N” mató a su pareja en el fraccionamiento Condominios del Valle de Puebla

Los hechos ocurrieron el 23 de junio de 2016, cuando la víctima salió de su domicilio por la mañana para llevar a su hija a la escuela. En compañía de Mauricio “N”, se trasladó al fraccionamiento Condominios del Valle, ambos fueron vistos discutiendo frente a una caseta de mantenimiento situada al interior del conjunto habitacional.

Las investigaciones permitieron establecer que, durante ese encuentro, el hoy sentenciado privó de la vida a la víctima y posteriormente abandonó el cuerpo dentro de la caseta, intentando ocultar lo ocurrido.

Como resultado de las diligencias ministeriales, periciales y de campo desarrolladas por la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), se reunieron elementos de prueba que permitieron esclarecer los hechos e identificar plenamente al responsable.

La Fiscalía General del Estado de Puebla logró la ratificación de la sentencia condenatoria de 45 años de prisión en contra de Mauricio N., responsable del delito de feminicidio cometido en la ciudad de Puebla.#FiscalíaInforma | https://t.co/8stKjQTVVL pic.twitter.com/J9THcOSSI6 — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) June 8, 2026

Sentencian a Mauricio “N” por feminicidio de su pareja en la ciudad de Puebla

La FGE Puebla obtuvo sentencia condenatoria de 45 años de prisión en contra de Mauricio “N”, penalmente responsable del delito de feminicidio cometido en la capital poblana.

Durante el procedimiento judicial, el agente del Ministerio Público presentó pruebas científicas, testimoniales y documentales que acreditaron la responsabilidad penal del acusado, mismas que fueron valoradas por la autoridad jurisdiccional al momento de emitir su resolución.

Con base en el material probatorio aportado por la Fiscalía, la autoridad judicial impuso a Mauricio “N” una pena de 45 años de prisión, además del pago de la reparación del daño moral, medidas de compensación y lucro cesante, cuya cuantificación se realizará en la etapa de ejecución de sentencia.

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Asimismo, se ordenaron medidas de atención psicológica para las víctimas indirectas, acciones orientadas a garantizar la no repetición de los hechos, terapia psicológica para el sentenciado, amonestación pública y la suspensión de sus derechos políticos y civiles durante el tiempo que dure la pena impuesta.

Con información de N+

GMAZ