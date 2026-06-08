Muere Mujer por Ataque a Balazos durante una Riña en Puebla

Una mujer de aproximadamente 25 años de edad murió por impactos de bala durante una presunta riña en la Colonia Cristóbal Colón de la ciudad de Puebla.

De acuerdo con primeros reportes el ataque ocurrió en la calle 18 Norte y la 30 Oriente la tarde de hoy domingo 7 de junio.

Riña termina en balacera en la colonia Cristóbal Colón

Aunque familiares trasladaron a la víctima al hospital de la Cruz Roja, confirmaron el fallecimiento minutos después.

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Tras los hechos ocurridos en Xonaca, elementos de #LaPolicíaDeLaCiudad, en coordinación interinstitucional, mantienen un despliegue territorial y atienden el reporte en la zona.



⚠️ Ya se encuentran las autoridades realizando las investigaciones. pic.twitter.com/FSb2UcpmCj — SSC Puebla (@SSC_Pue) June 7, 2026

Tras em reporte de detonaciones de arma de fuego, paramédicos y policías municipales acudieron para acordar y facilitar a agentes ministeriales la recopilación de indicios.

Hasta el momento, no hay personas detenidas por la balacera ocurrida en la Colonia Cristóbal Colón.

Con información de Ana Celia Lara

JAPR