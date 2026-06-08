Muere Mujer por Ataque a Balazos durante una Riña en Puebla

La víctima fue trasladada por sus familiares al hospital de la Cruz Roja pero no logró sobrevivir.

La mujer llegó al hospital pero perdió la vida.Foto: N+

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Violencia en Puebla: una riña en la Colonia Cristóbal Colón deja a una joven muerta por balazos. La policía investiga, pero aún no hay detenidos.

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