México de Mis Sabores: Gastronomía Mexicana Enamora e Impulsa el Turismo en Mundial 2026

El Mundial 2026 está en todo su esplendor y para disfrutarlo, la Ciudad de México (CDMX) tiene varias actividades con ambiente mundialista, entre ellas México de Mis Sabores, una experiencia gastronómica en Campo Marte 26, que no te puedes perder. En este contexto, Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), aseguró que la gastronomía mexicana enamora e impulsa el sector.

En declaraciones para Despierta, Rodríguez Zamora destacó que México de Mis Sabores es una suma de esfuerzos de los 32 estados de la República mexicana, con cocineras tradicionales y chefs experimentados, que crean “platillos muy profesionales de nuestra comida mexicana, pero que hoy ya son de arte culinario”.

“La gastronomía es el sector que hace que existan turistas en nuestro país. Hoy, un turista compra un boleto de avión por conocer nuestra cocina, por probar, y es algo que enamora y hace que regresen una, dos, tres veces, y México es extraordinario”, afirmó la secretaria de Turismo.

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¿Qué es México de Mis Sabores?

México de Mis Sabores es un festival gastronómico, que forma parte del programa Mundial Social, impulsado por la Secretaría de Turismo.

Puedes disfrutar de México de Mis Sabores en Campo Marte 26, en Paseo de la Reforma, cerca del Metro Auditorio Nacional, hasta el 19 de julio, día de la gran final del Mundial.

México de Mis Sabores cuenta con muestras gastronómicas de todo el país:

Tesoros y ciudades coloniales: Del 18 al 24 de junio.

El corazón del sabor: Del 25 al 30 de junio.

La frontera y la carne asada: Del 1 al 7 de julio.

La costa y el Pacífico: Del 8 al 11 de julio y 14, 15, 18 y 19 de julio.

Además de futbol, en Campo Marte 26 hay obras de arte, exhibiciones de lucha libre y una gran variedad de conciertos.

Campo Marte 26, el fan fest más allá del futbol

Mapa de Campo Marte

RMT