Apagón de CFE Deja Sin Semáforos a 20 Cruces Clave en Querétaro; Estos son los Afectados

Una mañana complicada se registró este jueves en la capital queretana luego de una falla generalizada en el suministro eléctrico por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que provocó que al menos 20 cruces semaforizados quedaran fuera de servicio en distintos puntos de la ciudad.

¿Qué puntos fueron los afectados por el apagón?

La Secretaría de Movilidad del Municipio de Querétaro informó que la falta de energía afectó vialidades de alta afluencia, generando congestionamientos, retrasos y condiciones de riesgo para automovilistas, peatones y ciclistas.

Uno de los corredores más afectados fue Avenida Universidad, donde varios semáforos dejaron de operar en cruces estratégicos como:

Av. Universidad / Av. Tecnológico

Av. Universidad / Ignacio Pérez

Av. Universidad / Ezequiel Montes

Av. Universidad / Melchor Ocampo

Av. Universidad / Guerrero

Av. Universidad / Juárez

Av. Universidad / Corregidora

Av. Universidad / Damián Carmona

Av. Universidad / Gutiérrez Nájera

Av. Universidad / Blvd. Bernardo Quintana

La afectación también alcanzó la zona de Paseo Querétaro, donde permanecieron apagados los semáforos en:

Paseo Querétaro / Control 5

Paseo Querétaro / Prolongación Quintana

Paseo Querétaro / San Miguel

Paseo Querétaro / Camino Real

Paseo Querétaro / Plan de San Luis

Paseo Querétaro / Ajenjo

Además, se reportaron fallas en otros puntos importantes de la ciudad como Pirineos / Camino Mompaní, Boulevard de las Américas / Camino Real, Popocatépetl / Alpes y San Miguel / San Ariel.

Ante esta situación, personal de la Secretaría de Movilidad y autoridades viales mantienen presencia en algunos cruces para apoyar en la regulación del tránsito mientras se restablece el servicio eléctrico y el funcionamiento de los semáforos.

La dependencia pidió a los automovilistas circular con precaución, reducir la velocidad y respetar el paso uno a uno en las intersecciones sin señalización, además de dar prioridad a peatones, ciclistas y vehículos de emergencia.

También recomendó mantener una distancia segura entre vehículos para evitar accidentes por frenados inesperados, especialmente en las zonas donde se concentran las mayores afectaciones.

Las autoridades continúan trabajando para normalizar la movilidad en la capital queretana y exhortaron a la ciudadanía a mantenerse atenta a los canales oficiales.