Apagón de CFE Deja Sin Semáforos a 20 Cruces Clave en Querétaro; Estos son los Afectados

Una falla en el suministro eléctrico de la CFE dejó sin funcionamiento 20 cruces semaforizados en Querétaro, afectando principalmente Avenida Universidad y Paseo Querétaro.

Caos Vial en Querétaro tras Falla de Energía EléctricaFoto: N+

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Apagón de CFE deja sin semáforos a 20 cruces clave en Querétaro. Afectaciones en Av. Universidad y Paseo Querétaro generan caos vial. Conduce con precaución y sigue indicaciones de autoridades.

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