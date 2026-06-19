Muere Una Persona en Accidente Sobre la Carretera Federal 101 en Tamaulipas

Un accidente entre un automóvil y un tractocamión provocó el cierre total de la Carretera Federal 101 en Tamaulipas.

Muere Una Persona en Accidente Sobre la Carretera Federal 101 en TamaulipasFoto: SSP Tamaulipas

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Accidente mortal en Tamaulipas: un automóvil y un tractocamión chocan en la Carretera Federal 101, causando el cierre total de la vía.

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