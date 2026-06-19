Muere Una Persona en Accidente Sobre la Carretera Federal 101 en Tamaulipas

La circulación en la Carretera Federal 101 se encuentra suspendida en ambos sentidos tras registrarse un accidente vehicular a la altura del kilómetro 152, entre el ejido Loma Prieta y Las Norias.



Durante recorridos de seguridad y vigilancia, el personal de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero ubicó un choque entre un vehículo Dodge tipo Caliber y un tractocamión.

Autoridades Confirmaron el Fallecimiento de una Persona tras Accidente



En el lugar se confirmó el fallecimiento de una persona que viajaba a bordo del automóvil particular, mientras que el conductor del tractocamión permanecía prensado dentro de la unidad.



El accidente provocó la obstrucción total de ambos sentidos de la vía, lo que derivó en la suspensión de la circulación en ese tramo carretero.



Al sitio acudieron elementos de la Guardia Estatal, así como personal de Cruz Roja y Protección Civil, quienes realizaron labores de atención y rescate.

Atienden Incendio en Carretera de Tamaulipas

La circulación en la Carretera Federal 101, en el tramo Victoria-Matamoros, se mantiene parcialmente suspendida por el incendio de un vehículo. De acuerdo con personal de la Guardia Estatal de la Estación Segura A1 Lobina, el incidente ocurrió en el kilómetro 15, donde una unidad comenzó a incendiarse, lo que provocó la obstrucción del carril de norte a sur.



No se reportan personas lesionadas derivado de este hecho. En el lugar se encuentra personal del cuerpo de bomberos, que realiza labores para sofocar el fuego.