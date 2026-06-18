Aprueban Aumento a Peajes de los Puentes Internacionales de Laredo; ¿Cuándo Entra en Vigor?

El Cabildo de Laredo, Texas, aprobó nuevas tarifas para los puentes internacionales, las cuales entrarán en vigor próximamente.

Aprueban Aumento a Peajes de los Puentes Internacionales de LaredoFoto: N+

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Nuevas tarifas en los Puentes Internacionales de Laredo desde 2027: 1.50 centavos para comercio y 50 centavos para tráfico ligero. ¿Qué opinas del impacto en la frontera?

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Aumento en peajes de Laredo: ¿Cómo afectará a los cruces?