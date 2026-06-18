Aprueban Aumento a Peajes de los Puentes Internacionales de Laredo; ¿Cuándo Entra en Vigor?

El cabildo en Laredo, Texas, aprobó un nuevo aumento en las tarifas de los peajes de los Puentes Internacionales de Laredo, Texas; aun y a pesar de los desacuerdos entre transportistas y sector comercial, es ya un hecho que entrará en vigor a partir del 1 de enero del 2027.



Y es que este aumento se venía gestionando desde meses atrás porque se requieren más fondos para darles mantenimiento y equipar los sistemas de cobro con tecnología más moderna e infraestructura más avanzada en los 4 puentes: el de Puerta de las Américas, Juárez-Lincoln, Puente del Comercio Mundial y Puente Colombia.

¿Cuánto Aumentó el Peaje de Puentes Internacionales en Laredo?



Víctor Treviño, mayor de Laredo, Texas, aunque votó en contra de este aumento, dijo en qué se destinarán las recaudaciones de estos cruces fronterizos.



El aumento para el comercio será de 1.50 centavos por cruce, mientras que para el tráfico ligero el aumento será de 50 centavos. Además, este mismo aumento se reflejará en el 2028 y 2029.