Aeronave con Seis Pasajeros se Desploma en Laredo, Texas; Esto se Sabe de Momento

Una aeronave con seis personas a bordo se desplomó la noche del martes en Laredo, Texas, luego de ser desviada por una emergencia en vuelo.

Accidente Aereo Laredo, TexasFoto: Laredo Police Department

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Avioneta se desploma en Laredo, Texas, tras ser desviada por emergencia. Seis a bordo, dos heridos graves.

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