Aeronave con Seis Pasajeros se Desploma en Laredo, Texas; Esto se Sabe de Momento

Una aeronave con seis personas a bordo se desplomó la noche del martes en la ciudad de Laredo, Texas, movilizando a corporaciones de emergencia y seguridad.



De acuerdo con información preliminar, la aeronave había despegado de San José del Cabo, Baja California Sur, con destino a Austin, Texas; sin embargo, fue desviada hacia Laredo debido a una emergencia en vuelo.

Seis Pasajeros Resultados Heridos Tras Desplome de Aeronave en Laredo

Las autoridades informaron que, de los seis ocupantes, dos resultaron con heridas de gravedad y fueron trasladados para recibir atención médica. Hasta el momento no se han dado a conocer sus identidades ni el estado de salud del resto de los pasajeros.



Inicialmente, se reportó que la aeronave sufrió una falla mecánica antes de precipitarse a tierra. Equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar del accidente para atender a los lesionados y asegurar la zona.