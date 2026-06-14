Tragedia en Missouri: Cae Avioneta de Paracaidismo y Deja 12 Muertos

Doce personas murieron la mañana de este domingo tras el desplome de una avioneta privada utilizada para actividades de paracaidismo en Butler, Missouri, informaron autoridades locales.

De acuerdo con un portavoz de la Oficina de Gestión de Emergencias del Condado de Bates, el accidente ocurrió poco antes de las 11:30 horas, cuando la aeronave despegó del Aeropuerto Memorial Butler y, por razones que aún se investigan, intentó regresar a la terminal aérea antes de estrellarse cerca de la carretera Business 49.

La Patrulla de Carreteras del Estado de Missouri confirmó que a bordo viajaban 12 personas: un piloto y 11 paracaidistas. Ninguno de los ocupantes sobrevivió al impacto.

Los primeros reportes indican que la aeronave presentó una situación de emergencia poco después del despegue, lo que habría llevado al piloto a intentar retornar al aeropuerto. Sin embargo, la maniobra no pudo completarse y la avioneta cayó en las inmediaciones de la terminal.

Inician indagatorias para esclarecer el accidente

Equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar del siniestro, donde confirmaron el fallecimiento de todos los ocupantes y aseguraron la zona para facilitar las labores de investigación.

Las autoridades federales y estatales ya iniciaron las indagatorias correspondientes para determinar las causas exactas del accidente y esclarecer qué provocó que la aeronave intentara regresar al aeropuerto minutos después de despegar.