Tragedia en Missouri: Cae Avioneta de Paracaidismo y Deja 12 Muertos

El accidente ocurrió cerca del Aeropuerto Memorial de Butler, en el condado de Bates, alrededor de las 11:30 horas

Cae Avioneta de Paracaidismo y Deja 12 Muertos. Foto: AFPCae Avioneta de Paracaidismo y Deja 12 Muertos. Foto: AFP

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Una avioneta de paracaidismo se estrella en Butler, Missouri, causando la muerte de 12 personas. El incidente ocurrió poco después del despegue. Detalles en investigación.

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