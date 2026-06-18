Investigan Caso de Crueldad Animal Contra Mapache en Matamoros

Las imágenes muestran a varias personas atacando a un animal que aparentemente sería un mapache o tlacuache.

Investigan Caso de Crueldad Animal tras Difusión de Video en MatamorosFoto: @noticias_tams

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Un video difundido en redes sociales ha generado indignación en Matamoros tras mostrar un presunto caso de crueldad animal.

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