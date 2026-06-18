Investigan Caso de Crueldad Animal Contra Mapache en Matamoros

Un video difundido a través de redes sociales ha generado indignación entre usuarios de internet luego de que se observara a varias personas participando en un presunto acto de crueldad animal en Matamoros, Tamaulipas

En las imágenes se aprecia a un animal, que aparentemente sería un mapache o un tlacuache, envuelto en llamas mientras intenta escapar. El material fue compartido ampliamente en plataformas digitales, donde cientos de usuarios expresaron su rechazo y exigieron que los responsables sean identificados y sancionados.

Autoridades Municipales ya Buscan a los Responsables

Tras la viralización del video, autoridades municipales informaron que ya se realizan acciones para localizar a las personas involucradas y esclarecer lo ocurrido.

El caso también provocó una movilización en redes sociales, donde usuarios identificaron un perfil presuntamente relacionado con la difusión del material. Diversas publicaciones señalaron que desde esa cuenta se habrían realizado comentarios sobre el hecho, lo que incrementó la indignación entre la comunidad digital.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre posibles denuncias formales; sin embargo, las autoridades señalaron que el caso se encuentra bajo seguimiento para determinar responsabilidades.

Organizaciones y ciudadanos han reiterado el llamado a denunciar cualquier acto de maltrato animal y recordaron que este tipo de conductas pueden constituir un delito conforme a la legislación vigente.