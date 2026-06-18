Detienen en Chihuahua a Hombre por Tener Animales en Peligro de Extinción

La Fiscalía General de la República (FGR) en Chihuahua detuvo a José “N”, señalado por su probable responsabilidad en un delito contra la biodiversidad, relacionado con la posesión ilícita y/o transporte de fauna silvestre en peligro de extinción.

De acuerdo con la información oficial, la investigación inició tras una denuncia presentada por autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en el estado de Chihuahua.

Derivado de la denuncia, la Fiscalía Federal solicitó una orden de cateo. Durante el operativo participaron agentes del Ministerio Público Federal, personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y autoridades de PROFEPA, quienes lograron la detención de José “N”.

Aseguran loro corona lila y otros ejemplares en peligro de extinción

Como resultado de las acciones realizadas por las autoridades federales, fueron asegurados diversos ejemplares de fauna silvestre, entre ellos un loro corona lila, especie considerada en peligro de extinción.

Las autoridades informaron que los animales quedaron bajo resguardo y custodia de la PROFEPA, mientras que el inmueble intervenido fue asegurado por personal adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), que mantiene abierta la investigación.