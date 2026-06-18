Detienen en Chihuahua a Hombre por Tener Animales en Peligro de Extinción

La FGR en Chihuahua detuvo a un hombre por la presunta posesión y transporte ilegal de fauna silvestre en peligro de extinción. Durante un cateo aseguraron un loro corona lila y otros ejemplares.

Loro en peligro de extinciónFoto: FGR

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La FGR en Chihuahua detiene a un hombre por posesión ilegal de animales en peligro de extinción. Descubre cómo las autoridades protegen nuestra biodiversidad.

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