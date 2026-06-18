Cruces Internacionales de Chihuahua: Tiempos de Espera Hoy 18 de Junio 2026

Consulta los tiempos de espera en los puentes internacionales de Ciudad Juárez según información oficial de las autoridades fronterizas.

Tiempos de Espera en los Cruces de Ciudad Juárez hacia Estados UnidosFoto: N+

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