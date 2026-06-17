Incendio Consume Fábrica de Poliuretano en la Colonia 3 de Mayo en Chihuahua

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad se registró este miércoles en la colonia 3 de Mayo, en la ciudad de Chihuahua, tras el incendio de una fábrica de poliuretano ubicada en el cruce de las calles 29 y Guadalupe Victoria.

Las autoridades señalaron que el fuego alcanzó varias viviendas contiguas, por lo que personal de Protección Civil realizó la evacuación preventiva de familias para evitar personas lesionadas o intoxicadas.

Hasta el momento no se reportan víctimas ni personas involucradas directamente en el siniestro.

Al lugar acudieron al menos 10 cisternas de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, unidades de Bomberos y pipas particulares para apoyar en las labores de combate al fuego debido a la magnitud del incendio.

Incendio lleva más de tres horas activo

El siniestro fue catalogado como un incendio de nivel 4, lo que generó el despliegue de elementos de Seguridad Pública Municipal y Estatal para resguardar la zona.

Agentes cerraron varias calles aledañas con el objetivo de impedir el paso de vehículos y evitar riesgos tanto para automovilistas como para los equipos de emergencia que trabajaban en el lugar.

Hasta el momento, el incendio continúa activo y suma por lo menos tres horas de labores ininterrumpidas por parte de bomberos y personal de apoyo.

Las autoridades no han informado de manera oficial las posibles causas que originaron el incendio en la fábrica de poliuretano.