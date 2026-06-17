Incendio Consume Fábrica de Poliuretano en la Colonia 3 de Mayo en Chihuahua

Un incendio en una fábrica de poliuretano movilizó a cuerpos de emergencia en la colonia 3 de Mayo, en Chihuahua; el fuego alcanzó viviendas contiguas y lleva más de tres horas activo.

Incendio ChihuahuaFoto: N+

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Fábrica de poliuretano en llamas en la colonia 3 de Mayo, Chihuahua. El fuego afecta viviendas cercanas y sigue activo. Infórmate aquí.

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