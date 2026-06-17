Conductora en Presunto Estado de Ebriedad Choca Dos Vehículos en Ciudad Juárez

La conductora volcó su vehículo tras impactarse con una camioneta estacionada, por lo que fue asegurada por las autoridades.

Conductora choca dos vehículos en Ciudad JuárezFoto: N+

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Accidente en Ciudad Juárez: Conductora en presunto estado de ebriedad vuelca y provoca incendio tras chocar dos vehículos.

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