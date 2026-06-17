Conductora en Presunto Estado de Ebriedad Choca Dos Vehículos en Ciudad Juárez

La madrugada del miércoles 17 de junio se registró un accidente vial en el que una conductora, en aparente estado de ebriedad, provocó una volcadura tras circular a exceso de velocidad en la colonia Niños Héroes, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las primeras versiones, la mujer identificada como Samantha, de 31 años de edad, circulaba a bordo de un automóvil color gris sobre la calle Profesora María Martínez y, al llegar al cruce con la calle Cromo, se impactó contra una camioneta negra que se encontraba estacionada.

El choque provocó que la conductora volcara y fuera proyectada varios metros, impactando posteriormente contra un segundo vehículo color guinda que también estaba estacionado en la zona.

Incendio Tras el Accidente

Tras el primer impacto, tanto el vehículo de la responsable como la camioneta negra comenzaron a incendiarse. Vecinos del sector lograron sofocar las llamas y realizaron el reporte al número de emergencias 911.

Elementos de la Coordinación General de Seguridad Vial acudieron al lugar para realizar el peritaje correspondiente y se informó sobre el aseguramiento de la conductora, quien deberá responder por los daños ocasionados.