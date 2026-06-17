Localizan a Hombre Sin Vida en Ciudad Juárez; Estaba Dentro de Bolsas de Plástico

El cuerpo de un hombre con visibles huellas de violencia fue localizado dentro de bolsas de plástico en un terreno baldío del fraccionamiento Cerradas de San Pedro, en Ciudad Juárez.

Localizan cuerpo en Ciudad Juárez dentro de bolsas de plásticoFoto: N+

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Hallazgo en Ciudad Juárez: un hombre fue encontrado sin vida, envuelto en bolsas de plástico con signos de violencia. Las autoridades ya investigan este caso que suma al creciente número de homicidios en junio.

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