Localizan a Hombre Sin Vida en Ciudad Juárez; Estaba Dentro de Bolsas de Plástico

La mañana de este miércoles 17 de junio se reportó el hallazgo de un hombre sin vida en un terreno baldío ubicado en el cruce de las calles Leonardo Solís Barraza y Artemio de la Vega, en el fraccionamiento Cerradas de San Pedro, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con lo emitido por las autoridades, el cuerpo de la víctima presentaba visibles huellas de violencia y tortura. Además, se encontraba envuelto en cobijas y dentro de bolsas de plástico negras.

Autoridades Resguardaron la Escena

Al lugar acudieron como primeros respondientes elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional procedieron a resguardar la escena del crimen, mientras que agentes de la Agencia Estatal de Investigación realizaron el levantamiento de evidencias.

Semefo Realizó el Levantamiento del Cuerpo

Más tarde, se solicitó la presencia del Servicio Médico Forense, quien llevó a cabo el levantamiento del cuerpo para su traslado a las instalaciones correspondientes, donde se le practicará la necropsia de ley.

Se espera que, una vez concluidas las investigaciones, se dé a conocer la identidad de la víctima y posibles responsables de este hecho violento. Hasta el momento, este caso se suma a los 28 homicidios registrados en la ciudad durante el mes de junio.